400億美元美妝巨頭將誕生？雅詩蘭黛傳併Puig 市場卻不買單

美妝集團雅詩蘭黛（Estée Lauder）證實，正與西班牙美妝集團Puig洽談潛在業務整合。（下載自IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美妝產業再掀整併潮，根據《路透》、《MarketWatch》、《Vogue》等多家外媒報導，美國美妝集團雅詩蘭黛（Estée Lauder Companies）證實，正與西班牙美妝集團Puig洽談潛在業務整合。市場預期，若交易成形，將打造一家市值約400億美元的全球美妝巨頭，與 L'Oréal 等產業龍頭正面競爭。

不過，雙方強調，目前仍處於初步討論階段，尚未達成任何協議，也未做出最終決定。儘管併購消息引發市場關注，但投資人反應偏向保守。雅詩蘭黛股價當日仍下跌近8%，盤後僅小幅回升，顯示市場尚未將此視為明確利多。

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外媒指出，今年以來，雅詩蘭黛公司股價已累計下跌約25%，明顯落後標普500指數同期約4%的跌幅；不過若拉長至過去一年，仍上漲約18%，略優於大盤表現。

雅詩蘭黛近年營運承壓，主要受中國市場復甦不如預期，以及美國消費動能降溫影響；2025財年營收為143億美元，市場預估2026年可望回升至約150億美元。相較之下，Puig則受惠於香水與高端美妝需求持續升溫，維持穩健成長，2025年營收已突破50億歐元。

品牌布局方面，Puig旗下擁有Carolina Herrera、Charlotte Tilbury與 Dr. Barbara Sturm等知名品牌，並積極卡位高端香氛市場，近年在小眾香水領域表現亮眼，包括Byredo、Penhaligon's 潘海利根與L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香等品牌，進一步強化其在香水與高端美妝市場的競爭優勢。

香水業務已成為美妝產業成長最快的板塊之一。市場普遍認為，這筆潛在交易的核心邏輯，在於「互補」，Puig擅於香水與品牌孵化，雅詩蘭黛則擁有全球通路與規模優勢，若成功整合，有望補強雅詩蘭黛在香水版圖上的不足，並提升產品開發與全球布局能力，進一步強化與L’Oréal等美妝巨頭的競爭力。

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