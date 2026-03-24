揚秦多品牌佈局 主力品牌麥味登4月店數將破1000家

揚秦營運主力「麥味登」即將在4月突破1000店大關，「炸雞大獅」今年將持續調整營運體質並挑戰台灣百店的階段目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕揚秦國際（2755）今天召開法人說明會，揚秦總經理林麗玲表示，揚秦營運主力「麥味登」即將在4月突破1000店大關，「炸雞大獅」今年將持續調整營運體質並挑戰台灣百店的階段目標。

揚秦總經理林麗玲指出，揚秦今年將持續以多品牌展店策略，擴大市場佈局，為營運挹注動能， 2026年將是揚秦品牌再升級、效率再提升、獲利再突破的一年。

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主力品牌「麥味登」即將在4月突破1000店大關，推動多年的數位轉型成效也已實際反應在門市營運表現上，APP會員人數已突破135萬人，LINE會員數也已達164萬人。

消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已趨近6成，會員經濟已然成形，未來將持續優化APP會員系統，實現線上線下整合，跨品牌會員經營。

「炸雞大獅」今年將持續調整營運體質並挑戰國內百店的階段目標。在海外佈局方面，美國維吉尼亞州首家門市，即將在6月開幕，第2及第4家門市也已完成租約簽訂，預計在下半年陸續加入營運行列。

林麗玲指出，炸雞大獅的國際發展側重於美國和東協國家，皆是採取區域加盟的方式，以國家或城市為單位，目前已簽約印尼、馬來西亞、新加坡及美國等4個國家，涵括8個區域，海外總店數達40家，各區域展店多頭並進。

火鍋品牌「涮金鍋」直營店數已達8家，今年展店區域將走出桃園，向北延伸至新北區域，目前有兩家門市籌備中，分別座落在桃園市中壢區與八德區。

在展店目標方面，主力品牌「麥味登」今年目標120家，「炸雞大獅」全球展店目標25家。火鍋品牌「涮金鍋」目標6家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」與「檳城煎蕊」預計各展店2家。合計總展店目標數155家。

截至目前，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。

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