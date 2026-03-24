台灣資本論壇》施羅德投信董事長謝誠晃：基金型REITs可望長期投資

施羅德投信董事長謝誠晃。（記者田裕華攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對歐盟近年積極推動資本市場聯盟（CMU）解決資金碎片化與跨境流動不易等問題，施羅德投信董事長謝誠晃表示，要把國內壽險、民間超額儲蓄、公募基金、退休基金，再加上資產管理業者一起拉進來，大家共襄盛舉，才能活絡市場，此外，基金型REITs也可望吸引民間資金轉向長期投資。

他解釋，CMU第一階段是以法規調和為主，包含簡化上市程序、縮小稅制差異及降低跨國投資障礙，逐步建立統一市場基礎，進入第二階段後，政策重心轉向資金導流，期望將龐大儲蓄有效投入基礎建設與長期產業發展。

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在此架構下，ELTIF（歐洲長期投資基金）成為關鍵工具。謝誠晃指出，隨制度改革放寬投資門檻並提升流動性，吸引更多一般投資人參與，市場規模與基金數量顯著成長，另一方面，英國也推出類似機制，發展更具彈性的長期投資市場，整體而言，歐洲正透過制度創新，引導資金由儲蓄轉向長期投資基金。

他認為，其實台灣的問題就是速度還不夠快，時間是一個必要條件，畢竟要建立一個生態圈需要花很長的時間，目前政府已經做了很多事情，要把錢導向長期投資，但必須將壽險、民間超額儲蓄、公募基金、退休基金等資金陸續導向公共建設等長期投資，再把資產管理業者一起拉進來，大家共襄盛舉，才能活絡市場。

至於今年即將出爐的基金型REITs（不動產投資信託基金），謝誠晃指出，許多同業磨刀霍霍，有機會將民間超額存款、公募基金往這個方向流動，就是看產品、風險管理是不是能夠做得更好，吸引投資人參與。

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