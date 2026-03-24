LINE Premium上線！無痕收回成賣點 一般用戶剩「1小時」可撤回

LINE Premium會員可將訊息收回期限由原本的24小時延長至7天；若在對方尚未讀取前執行收回，還可啟動「無痕收回」功能。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE於23日正式在台灣推出「LINE Premium」會員計畫，成為繼日本與泰國之後第三個導入該服務的市場。訂閱費用為每月新台幣165元，並提供首月免費試用，讓用戶可先行體驗多項進階功能。

LINE表示，此次Premium服務將從通訊延伸至購物、內容與生活服務，希望打造更細緻的使用體驗，同時為平台開創新的營收來源。不過，現有基本功能，包括訊息傳送、語音與視訊通話，仍維持免費。

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本次推出的10項會員專屬福利，採分階段上線。第一階段已開放「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」與「應用程式圖示」等5項功能。LINE採批次釋出機制，用戶將陸續在App設定中看到LINE Premium選項，即可啟用並開始免費試用。

第二階段則預計於4月推出，新增「自選個人檔案」功能，並延伸至LINE生態系服務，包括LINE購物、LINE禮物、LINE旅遊與LINE MUSIC等會員專屬優惠，進一步強化平台整體服務整合。

其中，最受關注的「訊息無痕收回」功能，成為本次升級的一大亮點。LINE Premium會員可將訊息收回期限由原本的24小時延長至7天；若在對方尚未讀取前執行收回，還可啟動「無痕收回」，使聊天視窗不再顯示「已收回訊息」提示，進一步提升溝通彈性與隱私感受。不過，若對方已讀，則仍無法套用無痕機制。

同時，LINE也宣布自2026年3月起，將逐步調整一般用戶的收回機制，變更後，未來訊息僅限於送出後1小時內可收回。

在數位通訊日常中，「傳錯訊息」往往是一場社交災難。過去不少用戶曾遇到發錯對象或內容，卻在超過24小時後才察覺，即使成功收回訊息，聊天室仍會留下「已收回訊息」提示，反而引發對方好奇與追問，增加溝通壓力。此次LINE Premium被視為推出「社交後悔藥」，透過無痕收回機制回應這類使用痛點。

此外，LINE Premium中也同步強化相簿與備份機制，LINE聊天室相簿已具備一定容量規模，包括每個聊天室最多可建立100本相簿、每本相簿可儲存1,000筆檔案（照片與影片合計），若以照片計算約可存1,000張、影片則約100支。此外，每次上傳上限為300筆檔案，也讓大量媒體整理更有效率。

在Premium版本中，進一步補齊影音與畫質限制，支援影片直接儲存至相簿，且單本相簿最多可存100支影片、單次最多可上傳約20支影片，單支影片最長可達5分鐘；照片則升級為可選擇「原始畫質」保存，不再受限於壓縮版本。

同時，LINE Premium也推出「進階備份」功能，除了文字訊息外，聊天室中的照片、影片、語音與各類檔案皆可自動同步至LINE雲端，避免資料過期遺失。

該功能提供最高100GB專屬雲端空間，並具備自動備份機制，同時在容量接近上限時，系統也會引導用戶管理大型檔案，提升空間運用彈性；此外，亦支援跨系統換機，無論iOS或Android裝置間轉換，聊天紀錄皆可無縫銜接。

【LINE Premium 10大功能一次看】

第一階段（即日起上線）

1、進階備份

提供聊天資料完整備份，儲存空間上限達100GB，不再僅限文字訊息，強化資料保存能力。

2、相簿升級

支援上傳影片至相簿，且照片可維持原始畫質，提升媒體保存品質。

3、無痕收回

訊息收回時間延長至7天內；若對方尚未讀取，可啟動無痕收回，不顯示「已收回訊息」。

4、應用程式字型

提供16種字型選擇，提升介面個人化。

5、應用程式圖示

提供20種App圖示，可依喜好自訂主畫面風格。

第二階段（預計2026年4月上線）

6、自選個人檔案

可額外建立個人檔案（最多新增2個），強化不同情境下的社交呈現。

7、LINE購物會員優惠

每月提供 LINE POINTS 點數紅包50點，單筆消費滿599元可綁定使用；新客再加贈168點（滿599元可用）。

8、LINE禮物會員優惠

每月提供250元優惠券，折抵規則依各品牌公告，新客加碼50元優惠券（可用於金額大於60元訂單）。

9、LINE旅遊會員優惠

每月提供紅包點數100點，單筆消費滿5000元，可綁定使用，新客再加贈500點，單筆滿萬元可使用。

10、LINE MUSIC會員優惠

每月可自選3首音樂（價值30元），可設定於LINE鈴聲、答鈴或背景音樂。

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