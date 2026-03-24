張淑芬透露張忠謀腳比較好了 黃仁勳曾專程1天來回探望

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今表示，張忠謀因腳不舒服、不方便走路而缺席台積電去年運動會，現在有比較好了，他蠻開心的。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬今表示，張忠謀因腳不舒服、不方便走路而缺席台積電去年運動會，現在有比較好了，他蠻開心的；她也透露，與張忠謀私交甚篤的黃仁勳曾多次探望張忠謀，有一次他甚至當天飛機往返台灣及美國，預期黃仁勳在6月的COMPUTEX也將來台參加，應該仍會見面、吃飯。

張淑芬也擔任台積電慈善基金會董事長，她今天下午出席基金會的年度工作成果發表會，會後受訪指出，她每天散步一萬步，維持健康體能；張忠謀去年底因腳不舒服、走路不方便而缺席台積電年度運動會，近期比較好了，心情也蠻開心的，至少倆人都很健康。

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黃仁勳與張忠謀夫妻私交好，張淑芬說，只要黃仁勳有來台灣，一定會到他們家裡，有一次，他甚至為了探望張忠謀，當天飛機往返台北及美國；對於6月將登場的COMPUTEX，黃仁勳也將來台參加，「我們是很好的朋友，應該會簡單吃個飯」。她透露，黃仁勳特別喜歡吃麻婆豆腐等重口味食物。

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