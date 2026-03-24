台灣資本論壇》 法國興業銀行台灣區總經理劉光卿：活絡資本市場、引導長錢留台灣

法國興業銀行台灣區總經理劉光卿。（記者田裕華攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣儲蓄率高、民間資金豐沛，卻難以挹注關鍵產業。法國興業銀行台灣區總經理劉光卿指出，台灣與歐洲同樣為「間接金融」體系，有過度依賴銀行貸款的結構性問題。他呼籲政府借鏡歐洲「資本市場聯盟」（CMU）經驗，透過資產證券化、信用加強機制與家族辦公室導流，讓滿手美元的壽險與民間長線資金「鮭魚返鄉」，轉化為支撐台灣綠能與基建轉型的強大後盾。

劉光卿指出，美國資本市場體量驚人，股市市值佔全球44%，約為其GDP約28兆美元的2.5倍；反觀歐洲股市市值僅約15兆美元，占全球9.7%，甚至低於其GDP總額18兆；台灣股市市值則約是GDP的近3倍，顯示股票市場發達。

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然而，在固定收益市場（債券市場）方面，台灣與歐洲則顯現出相似的侷限。劉光卿分析，美國非金融機構公司的資金來源中，透過債券籌資的比例超過7成；而歐洲與台灣則較依賴銀行貸款，透過債券籌資的比例僅約11、12%。他強調，過度依賴銀行貸款的「間接金融」體系，在景氣波動或面臨長期風險時，韌性顯然不足。

劉光卿以2008年金融海嘯與隨後的歐洲金融危機為例，當時歐洲銀行壞帳比例一度飆升至8%，導致金融市場恢復力遠不及美國。他指出，關鍵在於歐洲缺少金融風險分攤機制，美國則藉由資本市場運作，透過金融市場的工具把風險分散給全球投資者共同承擔，所以金融市場韌性相對非常好，這對歐洲來講是一個很大的啟發。

臺灣的很多中小企業，發債相對困難，如何透過資本市場，協助這些中小企業能夠去維持正常的營運，或支持一些新的科技應用，他強調，資本市場在支持企業發展上佔據重要的角色，特別是長期的資金。現在臺灣資金非常的活絡，不擔心借不到錢，可是銀行在長期資金放款上，其實是有很大的憂慮。

他以法國興業銀行所承作台灣20年期的離岸風電長期融資為例，早期對於台灣離岸風電融資，國銀往往存有疑慮，參與度低，而歐洲發展較早，因此多由外商銀行主導，但資金大多依賴移轉自償，並非長久之計。劉光卿說，若能透過資本市場發行長天期公司債，不僅能分散銀行風險，也能提供穩定的資金來源。

台灣如何創造長期資金需求，劉光卿提出建議。首先是加強「公私部門協力」，例如高鐵延伸、地下管線與汙水下水道等基礎建設，不應僅依賴政府預算撥款，而應透過基礎建設基金或私募基金籌資，以提升建設效率。

其次，劉光卿提到，針對基礎建設、數據中心及綠能等大型建設，這類計畫多以特殊目的公司（SPV）的形式成立專案，目前雖多依賴銀行融資，但若能進一步允許此類專案發債籌資，將大幅活絡資金動能。他建議，政府可考慮在專案建設初期，透過信用加強機制輔助，或是在工程完工後，允許專案進入債券市場發債籌回初期資金，這種模式能讓長期的基礎建設工程更具效率。

接著，他力推「資產證券化」。儘管台灣資金不缺，但證券化能作為風險移轉工具。他指出，目前壽險公司與退休基金空有長錢，卻受限於法規，無法輕易透過貸款參與基建，若能將基建現金流證券化並給予適當評等，便能吸引這些長線法人資金進駐。

此外，他也提到信用加強的部分。劉光卿指出，長天期或新科技項目風險較高，借款者或是投資者他會擔心，那這個時候有一個叫做信用保險的這個機制其實可以適度的去運用，甚至進一步效法歐洲將信用保證視為一種商業運轉模式，可以讓資金的流動更順暢。

最後，劉光卿觀察到，近兩年興起的「家族辦公室」與高資產客戶是潛在的投資巨頭。他感嘆，台灣錢很多，卻有高達70%跑往國外並持有美元資產，非常可惜。

「如果有一個20年的計畫能發行債券，壽險公司一定會買，因為沒有匯率風險。」劉光卿強調，台灣短期資金充裕，但缺的是引導資金投入長期發展的工具。若能透過法規鬆綁與工具創新，將龐大的民間游資導引至綠能、基建與數位發展，台灣的資本市場才能真正成為產業轉型最堅實的後盾。

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