參展SATELLITE 2026 昇達科搶商機

昇達科參展SATELLITE 2026。（昇達科提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球衛星產業重要展會SATELLITE 2026在美國華盛頓登場，低軌衛星（LEO）廠商昇達科（3491）再度參展，昇達科指出，近年來低軌衛星產業佈建加速、衛星直連手機應用升溫，昇達科連續數年參與國際衛星展，除反映深度耕耘全球衛星通訊市場外，也有助進一步強化與國際客戶、系統商及合作夥伴之間的鏈結。

昇達科表示，近期包括多家國際業者持續推進LEO衛星發射與部署節奏，歐洲電信業者也加快直連手機衛星服務布局，凸顯全球衛星通訊市場正朝更高頻寬、更多場景應用的方向快速發展。

請繼續往下閱讀...

業界觀察，當低軌衛星由單純寬頻覆蓋逐步延伸至行動通訊、政府應用、偏遠地區連網及新型資料傳輸架構後，衛星製造與發射頻率持續提高，整體供應鏈也加速朝「低成本、快速迭代、大量部署」模式演進，在此趨勢下，波導元件、毫米波天線與毫米波收發模組等相關零組件的重要性同步升高，具備這類高頻設計、精密元件製造與航太品質能力的供應商，被視為此波LEO擴張循環中的關鍵受惠者。

另外， NVIDIA執行長黃仁勳今年GTC大會中提到太空運算與軌道資料中心的發展方向，NVIDIA亦同步發布太空運算平台與相關模組，顯示未來衛星系統除傳統通訊功能外，也可能朝更高階的資料傳輸與運算應用延伸。昇達科認為，若相關應用逐步落地，將進一步推升高頻寬、低延遲通訊架構的重要性，並有助擴大衛星通訊產業鏈的中長期商機。

法人分析，昇達科長期深耕高頻波導、毫米波通訊與低損耗結構設計，產品應用涵蓋衛星酬載、地面站及終端相關領域，且衛星間的光通訊連結（Optical Inter-Satellite Link,OISL）元件也都已經量產出貨，今年營運表現可期。

SATELLITE為國際衛星營運商、設備商、零組件廠商與政府／國防應用單位交流的重要平台，亦被視為觀察年度衛星產業趨勢與商機變化的重要指標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法