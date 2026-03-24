神數Edge AI與車聯網雙引擎驅動 4月下旬掛牌上市

神達數位（7821）將於4月下旬掛牌上市，神數總經理張樂羣表示，今年在「車用電子及車載資通訊」與「智慧聯網裝置」兩大成長引擎驅動下，營運正向樂觀。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車電廠神達數位（7821）將於4月下旬掛牌上市，神數總經理張樂羣表示，今年在「車用電子及車載資通訊」與「智慧聯網裝置」兩大成長引擎驅動下，營運正向樂觀。

神數產品橫跨智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯三大領域，從終端硬體、Edge AI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台（VisionMax）、行動裝置管理後台（MiDM）等雲端平台服務，為客戶提供一站式整合服務。

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智慧移動主要產品以自有品牌MIO為主的行車記錄器，結合軟體程式實現即時遠端監控，今年並已透過經銷商打進日系車廠供應鏈；智慧車載資通訊產品以聯網型行車紀錄器、車隊管理用平板為主，提供車載視訊管理解決方案；智慧物聯包含智慧城市智慧零售與智慧工廠。

去年營收達83.3億元，年增19.29%，稅後淨利3.27億元，每股盈餘2.99元，年增85%，其中智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯營收占比分別約28%、24%、43%。

從2025年銷售結構來看，北美市場貢獻約35%營收，日本占比21%，其餘則分布於歐洲與台灣等地。

張樂羣表示，今年在智慧移動部分，行車紀錄器和戶外用導航設備可小幅成長；智慧車載資通訊系統，公司在車隊資訊影像管理已成功在美洲、澳洲、歐洲及日本市場持續拓展業務，預估今年營收占比可提升至34%。

智慧物聯業績則可小幅成長，隨著車聯網與智慧物聯等需求日益升溫，神數今年可望憑藉AI影像技術、軟硬整合實力與全球通路布局，持續優化產品組合與營運效能，帶動市占率與營收規模持續增溫。

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