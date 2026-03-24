台銀行務會議 凌忠嫄提7大策略期許營運再創高峰

凌忠嫄（中）提7大策略期許營運再創高峰。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行於3月20日至21日舉行2026年全行行務會議，董事長凌忠嫄、總經理吳佳曉率總行高階主管、海內外分行及工會代表逾200人與會，並以「強健金融韌性、推升領航績效」為主軸，擘劃未來發展藍圖。

凌忠嫄致詞表示，感謝經營團隊與工會共同努力，帶動2025年營運繳出亮眼成績。全年自結稅前盈餘達327.23億元，創近年新高；逾放比降至0.08%，備抵呆帳覆蓋率達1,782%，資產品質表現名列前茅。她指出，台銀在組織與業務創新上亦有斬獲，包括整合保經子公司成立保險代理部、建置反洗錢集中審查機制、推動防詐專案小組、發行「綠行卡」，以及與故宮合作推出百年紀念金銀條塊等，均展現多元經營成果。

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展望2026年，凌忠嫄提出七大策略方向，包括協助中小企業成長、強化財富管理動能、提升資金運用效益、推動數位與AI應用、深化防詐機制、活化資產及拓展海外布局，期許再創營運高峰。

吳佳曉則指出，去年核心業務全面成長，存放款、外匯與理財業務皆穩健擴增，顯示市場策略奏效；其中房貸餘額規模已居國內第一，新青安貸款承作量為八大公股銀行之首，聯貸業務更連續七年蟬聯雙料冠軍，穩居市場領先地位。

他進一步說明，今年將聚焦提升中小企業放款、優化海外營運、深耕理財業務以增加手續費收入，並透過AI應用提升作業效率，同時精進績效考核制度與人事管理，強化組織動能與員工士氣。

會議亦邀請中華經濟研究院董事長曹添旺以「川普2.0」為題發表專題演講。他分析，未來台灣將同時面臨美中雙重壓力，中國透過稀土等關鍵資源調控供應鏈，美國則強化供應鏈在地化與經濟安全政策，對台灣產業赴美投資形成壓力；在對等關稅與政策調整下，地緣政治風險升溫，對半導體與AI供應鏈帶來更大挑戰。

此外，會中也強調企業社會責任的重要性，並分享基隆分行成功阻詐並追回款項的案例。由於多數詐騙案件難以追回資金，此案透過同仁主動聯繫司法單位，成功守護客戶資產，成為金融服務落實社會價值的具體展現。

台銀表示，未來將在履行政策性銀行使命的同時，持續推動轉型升級，強化競爭力並維持品牌優勢。

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