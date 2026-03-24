台灣資本論壇》投信投顧公會理事長尤昭文：以制度創新串連長期資本與戰略產業

〔記者張慧雯／台北報導〕面對歐盟推動資本市場聯盟（CMU），透過長期投資工具支持產業升級，投信投顧公會理事長尤昭文認為，歐美經驗顯示，政府角色已從原始出資者而有所轉變，而台灣也可借鏡，把補貼思維改成制度創新，將龐大的民間儲蓄與戰略產業緊密結合。

他建議，第一，政策不要只談補貼，而是要建立可複製的長期資本工具，例如政府保證、共同投資平台、產業基金、基建債與稅制誘因；第二，監理思維變化要從「能不能投」進一步走向「如何讓合適的長錢進入合適的長案」，更精細看待保險資金、退休資金投資基建、轉型與未上市資產的風險特性；第三，讓產業專案被包裝成大型機構可投、可評估、可持有的標準化載具，歐美真正值得台灣學的不是單一政策，而是把政策、信用、稅制與資本市場連成一條長期資本供給鏈。

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至於台灣目前長期資本的主要來源，尤昭文也表示，台灣不是缺長期資本，而是缺少讓保險資金、退休基金、政府基金可以放心、有效率、可規模化投入產業的制度與工具，以公會的立場來看，期待的不是放鬆監理，而是讓監理更風險導向、更長期導向，讓真正適合長期資本的產業資產，能被更有效率地納入配置。

針對台灣是否需要建立類似歐洲的長期投資制度（例如長期基金或產業投資平台）專法，建立讓民眾也能參與國家長遠建設的「長期投資帳戶」。尤昭文認為，雖然這是一個很大的挑戰，不過台灣可借鏡歐洲長期投資基金（ELTIF 2.0） 的成功經驗，降低散戶參與私募股權與基礎建設的門檻，政府透過專法提供「遞延課稅」或「投資抵減」誘因，鼓勵民眾開立長期投資帳戶，將超額儲蓄導向長達10年以上的實體產業項目。

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