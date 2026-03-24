台灣重要性大增！高通決定將台灣升格為亞太獨立單一市場

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，未來將專注於東南亞與紐澳區。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣重要性大增！因AI（人工智慧）浪潮，彰顯出台灣之於全球市場地位的重要性，全球行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）決定升格台灣的地位，高通自2003年來台後，將自4月1日起，首次將台灣獨立為單一區域，成為亞太區下的單一獨立市場，與亞太區下的日本、南韓、東南亞、紐澳區平行，並由高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon擔任台灣代理總裁，強化與台灣的連結，原本高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰未來將專注於東南亞與紐澳區。

高通近年加碼投資台灣，除了在新竹科學園區建立首座海外自有大樓，亦設立台灣營運與製造工程暨測試中心、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心與5G測試實驗室以及高通台灣創新中心。

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劉思泰表示，經過此次的組織調整，台灣獨立為高通亞太區之下的單一區域，可說是很大的里程碑，台灣在AI生態系扮演重要角色，也是半導體、PC、伺服器重鎮，獨立為單一區域後，未來高通將更聚焦在台灣，加深與台灣的連結，他自4月1日起職務重心集中在東南亞和紐澳區，並全力進行與台灣等各區域間的協同合作。

劉思泰強調，AI正帶動無線通訊的龐大需求，而高通致力推動從邊緣到雲端，讓智慧運算無所不在，高通正全力發展6G，協助電信營運商從傳統通訊模式轉型為以AI服務為中心的新型企業，目標2029年起推動6G逐步商用化，加速AI的全球普及。

劉思泰擔任高通副總裁暨台灣區總裁10年，在通訊產業擁有逾30年領導業務和研發資歷，曾任宏碁（2353）智慧產品事業總裁，並在瑞士和台灣居住期間，負責針對全球市場、非PC產品線的研發和銷售。加入宏碁之前，劉思泰在摩托羅拉（Motorola）公司任職超過18年，帶領區域研發團隊，負責全球產品規劃和業務團隊，產品涵蓋行動無線電、呼叫器、數據終端設備到蜂巢式無線通訊產品。

劉思泰出生於馬來西亞，曾在馬來西亞、新加坡和英國接受教育，對台灣懷抱深刻情感，他表示，台灣濃厚人情味令他印象最深刻，熱愛戶外活動的他，最喜歡綠島和蘭嶼，他希望未來還能有機會常來台灣。

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