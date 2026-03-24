「小台電」台汽電看核電重啟 穩供電力、樂觀其成

台汽電下午召開法說會，法人關切核電重啟議題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕汽電共生廠台汽電（8926）今（24）日下午舉行法說會，由於已收購東電國際所持有的森霸電力、星能電力、星元電力等三家獨立電廠（IPP）股權，台汽電對三家IPP持股比提升至60到64%，合併報表後展現效益，今年前二較月合併營收去年同期增加六倍。

台汽電去年受惠工程案結案、氣價、電價上升等，全年毛利率由9%提高到15%，此外，業外收入因轉投資獲利高，森霸二期去年5月商轉，也挹注不錯獲利表現，整體去年稅前淨利17.88億元。

請繼續往下閱讀...

因台汽電去年對國光二期現金增資也加碼投資38.2億元，法人關切是否未來持股可過半，台汽電指出，目前沒有看到可能性，國光最大股東中油仍持續持有國光的意願，沒有要釋出股權。

因對森霸電力、星能電力、星元電力三家民營電廠股權持股比例過半，台汽電說明，合併營收獲利有非常顯著成長，加上最近幾年電力供需，這三家IPP容量因素高，樂觀看待合併後有效增加營收、獲利。

核電重啟議題受矚目，台汽電總經理陳意通指出，核電重啟可能會有一部分壓縮其他機組的發電機會，但這幾年AI、高科技如台積電設廠等，用電都是急遽增加，核電重啟能增加台灣電力系統供應，且核電是穩定電源，對此「樂觀其成」。但陳意通也說，政府正在針對核二、核三評估作業，可行性也要安全檢測，主管機關審核等，時程上約一、兩年後，若可以重啟，他個人認為「對台灣電力有幫助」。

有關綠能布局，陸域風電方面，台汽電苗栗風電有竹南、大鵬陸域風場將進行汰舊換新，目標換裝低噪音、高效率的新型風機以提升發電量。竹南已取得籌設許可，辦理施工許可當中，順利的話明年可重製；大鵬風場在環評階段。估計2028或2029年進行重製更新工程。台汽電也補充，未來風場更新後，會與售電方協商，陸域風電的價格會符合市場行情。

台汽電也指出，因應AI、數據中心用電量大，會持續維護機組提供容量因數；至於容量因數高低要看台電系統需求，今年應可維持與去年相當水準，且從近期用電需求推估，可能會更高，而轉投資的IPP電廠PPA（購售電合約）將陸續到期，已在研議後續方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法