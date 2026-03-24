台灣資本論壇》魏啟林：歐盟推動資本市場聯盟 台灣成關鍵合作夥伴

國票金控董事長魏啟林。（記者田裕華攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了降低對美國金融霸權的依賴，歐盟積極推動「資本市場聯盟」（CMU），國票金控董事長魏啟林今（24）日從CMU的戰略目的提出建言，強調台灣半導體產業在全球供應鏈中具不可替代性，特別是頂尖的製造與量產能力，而歐洲擁有深厚的基礎科學與軟體實力，雙方具備極大的互補性，台灣資本市場及科技產業應掌握歐洲推動CMU過程中的實質契機。

魏啟林呼籲，未來台灣不應僅依賴美國市場，更應積極推動台歐產業合作，善用自身在半導體製造與電子產業鏈的世界級量產能力，及法國的基礎科學研究、航太科技與材料科學等深厚優勢，促進法國研發、台灣製造的合作模式，共創雙贏局面。

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自由時報今日舉行「2026台灣資本市場論壇」，邀請國票金控董事長魏啟林，以「掌握歐盟晶片自主窗口，強化法台科技互補新局」為主題，進行專題演講。魏啟林指出，歐盟的處境與台灣相似，27個國家雖有單一市場，但實務上相當碎片化，使得企業跨國投資艱難，歐盟自2015年起推動金融改革計劃，近年更積極推動資本市場聯盟（CMU），希望將歐盟市場整合成跨國的大型資本市場，以對抗美國金融霸權，降低對美資本市場的依賴。

魏啟林分析，英國脫歐之後，歐洲金融權力版圖再度重新洗牌，銀行監管的重心落在德國法蘭克福，資本市場則由法國巴黎主導，形成法德分工局勢。由歐盟7個國家組成的泛歐交易所（Euronext），以法國巴黎為主軸，逐步建立跨國資本市場平台，強化市場整合，目前已成為全球第4大證券交易所。

面對國際局勢的變化，歐盟戰略也明顯轉向。魏啟林表示，歐盟過去安全上依賴美國、經濟上仰賴中國，近年則是積極「去美國化」、「去中國化」，covid-19之後出現的全球晶片荒，半導體更成為核心產業。歐盟已通過歐洲晶片法，設定2030年全球晶片產能占比達20%的目標，並由法國推動規模達540億歐元的「France 2030」國家級投資計畫，大舉投資半導體、人工智慧、量子科技及綠色能源等關鍵領域。

此外，歐盟於2021年通過歐盟《印太合作歐盟戰略》，首度在官方文件中，明確指出台海安全與歐洲經濟利益密切相關，並點名將強化與台灣、日本及韓國在半導體等關鍵產業的合作。魏啟林直言，過去台灣與歐盟完全沒有任何貿易投資協議，凸顯為了半導體產業，歐盟印太戰略布局已發出關鍵信號。

魏啟林直言，法國半導體發展其實與台灣高度互補，歐洲在半導體材料、設計與量子理論領域具技術優勢，其中法國的半導體發展專注於材料、設計與封裝，特別是車用與工業用的功率半導體，也是台灣需要的。台灣最大優勢是有世界級的晶圓製造、量產能力與製程管理，歐洲有先進技術卻難以量產，台灣可成為最佳合作夥伴，因此近年許多歐洲國家絡繹不絕來台灣，尋找去風險化的安全夥伴。

能源議題方面，法國以核能為主的電力結構，以及在核電退役與數位孿生技術上的經驗，對正面臨能源轉型與AI用電需求增加的台灣，極具參考價值。

魏啟林回顧過往，表示早在1993年李登輝總統時，國科會就已與法國簽訂政府科學與技術合作協議（Science and Technology Cooperation Agreement，STC）。2025年國科會進一步升級，列出六大重點領域，他呼籲不要僅限學術研究合作，讓產業進入平台才有實質效果。

魏啟林指出，隨著歐盟推動資本市場整合與科技自主戰略，台灣不但可強化在半導體供應鏈的角色，也有機會透過雙邊合作機制，從以往的學術交流擴展至產業合作，進一步推動資本市場合作，包括赴歐洲募資、擴大至泛歐交易所雙邊掛牌。期許在產業合作帶動下，進一步強化台歐資本與技術的交流，為雙方創造新的成長動能。

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