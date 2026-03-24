以美超微高管走私為戒 美參議員促商務部停發輝達出口許可

在伺服器大廠美超微（SMCI）爆發高層主管走私含有輝達（Nvidia）高階AI晶片的伺服器至中國後，共和黨聯邦參議員致函商務部長盧特尼克，要求暫停輝達向中國和東南亞國家出口AI晶片的許可。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，在伺服器大廠美超微（SMCI）爆發高層主管透過東南亞企業，走私含有輝達（Nvidia）高階AI晶片的數十億美元伺服器至中國後，共和黨聯邦參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨同僚華倫（Elizabeth Warren）致函商務部長盧特尼克，要求暫停輝達向中國和東南亞國家出口AI晶片的許可。

信函寫到：「我們敦促（商務部）採取一切必要和適當的行動，包括立即暫停、中止、或以其他方式重新思考所有正在審理的出口許可證，這些許可證涵蓋了輝達先進的AI晶片和伺服器系統，其出口目的地包括中國和馬來西亞、泰國、越南及新加坡等東南亞國家的中間商。」

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班克斯和華倫表示，輝達執行長黃仁勳去年曾否認其AI晶片被轉移，當時他正在遊說反對美國的出口管制措施，這些措施阻止輝達向中國出口先進晶片；當時黃仁勳聲稱，輝達的客戶明白轉移晶片是違法的，因此「他們會非常小心地進行自我監管」。

信函寫道：「這些說法不僅事後看來是錯誤的，也與當時媒體的報導相矛盾，並可能誤導了美國官員。」

在美超微事件爆發後，輝達表示，遵守美國出口法規是首要任務，「隨著出口法規的擴大，我們將繼續與客戶和政府在合規計畫方面密切合作」，並說違法將受美國控制的電腦轉移到中國，是個徹底的失敗之舉，因為輝達不為這類系統提供任何服務或支持。

針對2位參議員的信函，美國商務部並未發表評論，但舉今年1月發布的聲明指出，在「受控條件下」向中國出售輝達H200晶片，將加強美國的科技生態體系。

此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）23日表示，將不再認證於美國境外生產的WiFi路由器，此舉旨在減少這些設備對美國國家安全的威脅，尤其是中國製路由器。

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