中東戰火燒到中國 ! 出口經濟傷多深 外媒揭「這城鎮」數據老實說

外媒指出，伊朗戰爭讓中國付出沉重代價。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突不只牽動中東局勢，也讓中國經濟開始付出沉重代價。外媒指出，隨著戰事進入第4週，原本高度依賴中東市場的中國出口體系正面臨訂單流失、運輸成本飆升與需求急凍的三重壓力，若想觀察這場戰事如何衝擊中國，可從浙江義烏這個輸往全球的貿易重鎮看起。

數據顯示，過去5年中國對中東出口翻倍成長，2025年突破1200億美元（約新台幣3.83兆元），今年前2個月對阿聯與沙烏地阿拉伯的出口更是大增23%。但現今除了中東訂單數量下滑，運輸成本的也大幅飆升，大幅壓縮貿易利潤。

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外媒指出，位於浙江的義烏，在中國的出口貿易中佔據著極為重要且獨特的地位，有「世界超市」之稱。這裡聚集了從髮夾到玩具的各類批發市場，城鎮入口處甚至寫著「世界小商品之都歡迎您的光臨」。而來自中東的買家，一直是當地最重要的客群之一，市區裡遍布中東餐廳，甚至被網紅稱為「中國最道地的中東美食」。

但隨著戰爭爆發，這些關鍵買家幾乎消失，主要是航班中斷讓中東客戶無法來此採購，當時少數仍在義烏的買家則急著返國。由於伊朗的網路幾乎全面斷訊，許多當地的商家無法聯繫，甚至還傳出部分人已返國加入戰爭。

即使中東客人仍能透過微信下單，但許多中國供應商、特別是電子產品製造商，已開始主動暫停出貨，因為整體成本結構已經失去可行性。以冷氣機為例，中國去年對中東出口超過1700萬台、約占總出口約2成，但根據線上訂單顯示，本月海外銷量可能下滑12%。

更嚴峻的是運輸成本的飆升。3月運往波斯灣的標準貨櫃運費上漲35%，保險費更暴增143%，每個貨櫃還需額外支付最高4000美元（約新台幣12.7萬元）的戰爭附加費，使貿易利潤大幅壓縮。

製造商同時面臨原物料風險，主要是中東在2025年占全球產量約9%，從銅到鋁的採購，都變得更加不確定。美伊衝突初期，市場擔憂供應中斷，推升鋁價一度飆升，但隨著戰事拖長，市場開始反映全球經濟衰退風險，工業金屬價格近期反而大幅回落。

分析師指出，對美的、海爾與格力等中國家電廠而言，原材料成本每上升10%，毛利率可能被侵蝕多達6%。但義烏只是中國出口經濟的縮影，倘若這場戰爭持續，對中國真正的威脅在於全球需求崩塌，進一步動搖中國經濟。

此外，出口放緩也將加劇中國內部的產能過剩，迫使企業陷入更激烈的價格戰，並壓縮利潤空間，這或許也解釋了中國股市在經歷數週平靜後，終於開始反映伊朗戰爭帶來的風險。

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