趨勢科技品牌大變革！企業事業群升級「TrendAI™」從防駭轉向治理AI

網路資安大廠趨勢科技旗下企業資安事業群以嶄新的名稱TrendAI™ 登場。（截自品牌官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路資安大廠趨勢科技（Trend Micro） （東京證券交易所股票代碼：4704 ）宣布旗下的企業資安事業群以全新品牌名稱「TrendAI™」亮相，宣示公司全面邁向AI時代的轉型方向。

趨勢科技指出，隨著AI成為企業新一層的運算架構，企業的攻擊面正快速擴大，資安挑戰也從傳統的基礎設施與應用程式防護，進一步延伸至AI系統本身的運作、連結與決策邏輯。因此，TrendAI™不僅著眼於防護，更強調「治理」AI在企業內部的行為與決策過程。

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TrendAI™的資安策略建立於四大核心原則之上，包括提升企業對AI使用情境的可視性、掌握系統與代理在跨環境中的互動關係、理解互動背後的情境與意圖，以及強化對使用行為與代理驅動行動的政策與控管機制，並在關鍵決策節點導入必要的人為監督。整體架構從過往防禦導向的資安思維，轉向風險管理與行為治理並重的模式。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，TrendAI™的推出象徵公司核心理念的進化，資安必須與其所保護的科技同步發展。當企業以AI、資料與代理系統重新設計營運架構時，資安的角色也從輔助工具，轉變為確保企業具備信心、掌控力與韌性的關鍵基礎。

此次品牌升級，也代表趨勢科技將原有多元產品整合為統一的企業級AI資安平台「TrendAI Vision One™」，並在雲端、端點、網路及威脅偵測等領域均榮獲Gartner、IDC與Forrester等分析機構肯定。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀指出，隨著AI系統在企業中承擔越來越多決策與執行角色，資安也必須從被動回應威脅，進一步進化為能理解「意圖」並管理機器行為的能力。TrendAI™結合公司長期累積的威脅情資與實戰經驗，協助企業在降低風險的同時，加快決策與營運速度。

除了品牌與平台升級外，TrendAI™也同步推出多項策略性布局，包括推出「AI Security Brief」Podcast，分享AI與資安交會的實務案例；建立「TrendAI™ Spark」全球活動生態圈，串聯客戶、合作夥伴與技術社群；並透過與網路風險顧問S-RM策略合作，將資安事件應變延伸至長期風險管理與策略建構。

此外，趨勢科技亦攜手網路安全公司HackerVerse，透過自主AI代理進行獨立對抗測試，實際演練MITRE ATT&CK（駭客行為知識庫）框架中的各項技術，並以可量化、具實證基礎的成果，持續驗證與強化其威脅偵測效能。

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