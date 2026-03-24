32年最佳！去年台灣出口值排名全球12 進步4名

財政部表示，根據WTO統計，2025年我出口值排名全球第12名，進步4名。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據WTO最新統計，2025年全球出口總值26.3兆美元、年增7.2%，以中國出口占比14.4%居首，其次依序為美國占8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%，香港2.9 %、前進3名至全球第5，日本2.8%、下滑1名至第6，南韓2.7%、下滑2名第8，台灣2.4%、前進4名至第12、創1994年以來最佳，新加坡 2.2%、前進1名排名14 ；進出口併計，我國去年貿易總值前進3名排名全球第15、創23年來最佳。

財政部說明，2025年全球經濟隨AI應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫。我國受惠AI商機且在半導體及資通訊供應鏈深具競爭優勢，2025年出口占比較上年提高0.5個百分點，超越其他主要經濟體，香港及新加坡亦各增 0.3、0.1個百分點，中國、美國、德國、日本及南韓占比則滑落0.1至0.2個百分點。若與2016年比較，以中國、台灣表現較佳，占比分別上升1.3及0.7個百分點；德國、日本比重走低，降幅各1.6及1.2個百分點，美國、南韓亦下降0.7、0.4個百分點。

請繼續往下閱讀...

另外，2025年全球進口總值排名，亞洲四小龍中香港及南韓分列第6、第12，新加坡第18，我國進口占全球比重約1.8%、滑落1名居第19名；進出口併計，2025年我國貿易總值1兆1235億美元，在全球排名第15、前進3名，為2003年以來最優。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法