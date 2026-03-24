政府挹注百億打造機器人國家隊 全面佈局供應鏈與應用場域

機器人跨域共創聯盟今天邀集政府代表出席會員大會，說明國內機器人發展政策與補助。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人跨域共創聯盟今天邀集政府代表出席會員大會，說明國內機器人發展政策與補助，國科會智慧機器人產業推動辦公室副執行長顏炳郎表示，未來四年將投入100億元，並由國發基金同步挹注100億元，以投資與補助雙軌並進，帶動產業發展；加上數位發展部另有100億元AI產業資源，整體規模上看300億元。

顏炳郎指出，政府目標鎖定產業化與市場落地，力拚五年內將台灣機器人產值由目前約40億元擴大至500億元，並以解決缺工與拓展國際市場為核心方向。在資金機制上，本次導入共同投資架構，採1：1搭配投資人模式，若為政府輔導或技轉延伸案件，最高可提升至2：1，由國發基金加碼投入。單一投資案以1億元為上限、總投資不超過1.5億元，並維持公股持股低於49%。

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顏炳郎說，相關資金未來將投資約250家智慧機器人相關企業，並培育至少3家具指標性的旗艦型公司，帶動整體產業發展。在技術與應用布局方面，政策涵蓋從前端感測到應用端的完整技術體系，包括環境感測、人機協作、運動控制、智慧系統與AI robotics等，並延伸至醫療照護、餐飲服務、旅宿、物流與巡檢等場域，同時納入無人載具（陸海空）相關技術與整機系統。

數位發展部則同步推出AI新創方案，提供100億元資源，涵蓋運算平台、資料處理、電腦視覺、自然語言處理與系統整合等領域，與機器人政策形成橫向整合。經濟部商業署代表、工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟則指出，台灣少子化與高齡化趨勢加劇，服務業缺工問題日益嚴峻，機器人因此被視為解決缺工的關鍵工具，可望導入餐飲、流通、休憩與生活服務等場域，應用包括送餐、清潔、巡檢與導覽等高頻作業。

陳慧娟進一步表示，政策將透過診斷、規劃與輔導機制協助企業導入機器人，並設定人均工時效率提升15%至25%，累積超過100件導入案例，帶動服務型機器人市場規模成長至百億元，強化產業落地與擴散效果。經濟部產發署代表、工研院機械所業務專員溫宗翰則提到，政策還將聚焦零組件與整機兩大方向，透過補助機制強化產業競爭力。其中，國際拓展（A類）最高補助1600萬元、國內連結（B類）最高1200萬元，鼓勵業者取得國際訂單或切入在地應用。

溫宗翰指出，政策亦強調在地供應鏈與產業聚落發展，位於台南沙崙等智慧機器人園區的廠商將優先獲得資源，並要求關鍵零組件避免使用中國供應鏈，強化產業自主性與供應鏈韌性。整體而言，政府目標透過資金投入、場域驗證到供應鏈整合的全面布局，打造具國際競爭力的機器人產業體系。隨著全球服務型機器人市場快速成長，台灣正加速卡位，搶攻下一波產業成長動能。

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