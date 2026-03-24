海外市場拓展有成!聯合再生美國醫院屋頂光電案場正式啟用。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯合再生（3576）進軍美國市場告捷!由美國分公司 GES 開發的麻薩諸塞州（Massachusetts）商用屋頂光電案場完工啟用，展現北美市場的系統開發能力；同時，泰國分公司於泰國曼谷參與「2026 Intelligent Asia Thailand（泰國電子智慧製造系列展）」，持續鞏固東南亞綠色供應鏈的戰略佈局。

由聯合再生擔任系統開發商、位於美國麻薩諸塞州的「Heywood Hospital 停車場屋頂光電案場」，近期完工並正式併網啟用，總裝置容量達932KW，並取得長達25年的電廠營運權，採「表前發電」模式，所發電力直接饋入醫院既有配電系統，成為支撐在地醫療機構日常用電的穩定來源。

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聯合再生能源執行長張為策表示，麻薩諸塞州近年在再生能源政策上持續加碼，綠能法規環境相對友善，尤其州政府針對車棚型太陽能裝置推出最新補助方案，為商用屋頂開發帶來新的政策誘因。此次的成功案例，將做為後續探索的動力，持續在北美穩健佈局、審慎推進。

針對泰國參展部分，張為策也補充，泰國近年已成為全球製造業遷移與供應鏈重組的重要落腳點，也是東南亞能源轉型進程中不可忽視的戰略市場，聯合再生深耕泰國多年，已建立在地化的財務、技術與營運團隊，為同在東南亞開拓的台灣製造業客戶提供量身規劃的電力與能源管理解決方案、強化海外營運韌性。

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