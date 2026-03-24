台灣機器人聯盟呼應魏哲家 目標打造世界級應用系統

台積電董事長魏哲家近日大酸中國機器人，獲得產業普遍好評讚賞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人跨域共創聯盟今天召開年度會員大會，會長暨凌群（2453）總經理劉瑞隆呼應台積電（2330）董事長魏哲家的看法，「機器人光會跳來跳去有什麼用？」聯盟發展將學習台積電的精神，以整合與應用取勝的模式，結合實體機器人、虛擬智慧體（Computer Agent）與後台主控電腦，打造具全球競爭力的機器人應用系統。

劉瑞隆指出，台積電能成為全球半導體龍頭，關鍵並非所有設備皆自主開發，而是透過整合全球供應鏈設備，將製程與應用做到世界領先。機器人產業亦將走向相同路徑，未來競爭不在於單一機器人本體，而在於能否整合不同技術，形成可落地的應用場景，並在全球市場複製。

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在技術架構上，聯盟將以三大核心組成推動發展，包括實體機器人、具備交通、醫療、旅遊等專業能力的虛擬智慧電腦人，以及負責統一調度與管理的後台主控電腦。劉瑞隆強調，主控系統在整體架構中扮演關鍵角色，不僅負責協調各類智慧體運作，也有助於降低系統失控與資安風險，成為未來機器人應用不可或缺的核心。

劉進一步指出，台灣在製造領域具備完整供應鏈優勢，已與全球主要市場接軌，未來有機會將機器人應用從台灣輸出至國際市場。聯盟成立的目標，即是整合國內既有的硬體製造能力、開源軟體資源與自主開發的智慧體技術，打造可在全球市場競爭的應用解決方案。

機器人跨域共創聯盟統計，截至3月23日已有111家企業成為會員，按照不同應用場域劃分為交通運輸、餐飲物流、醫療巡檢及人形機器人等多個專業小組（SIG），透過供需對接、政策建言與人才培育等方式，加速技術落地與商業化進程，並提升台灣機器人產業的國際能見度 。

除了產業與技術發展外，劉瑞隆也說，隨著機器人與虛擬智慧體導入工作場域，人機協同將成為常態，現有管理與行為理論可能面臨調整。未來辦公室中，真人與智慧電腦人將共同運作，傳統如動作時間研究（motion time study）及工作研究（work study）等方法，甚至霍桑效應與馬斯洛需求層次理論，都可能需要重新檢視。

劉瑞隆強調，聯盟未來將持續結合產學資源，推動相關研究與應用發展，並以「學習台積電精神」為核心，將機器人應用從概念驗證（POC）推向實際落地，進一步在全球市場建立台灣的關鍵角色。

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