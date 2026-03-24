開財務槓桿搶搭AI浪潮 1月全國雙貸族達41.7萬人創新高

雙貸族大增應與這波股市大好有關，部分揹有房貸民眾透過信貸增加投資現金。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕1月，全台雙貸族（房貸加信貸）高達41.7萬人、再創新高。根據聯徵中心資料，2023至2025年的3年、適逢AI浪潮，3年雙貸族累積增加6.5萬人，房產業者分析，雙貸族大增應該與這波股市大好有關，部分揹有房貸民眾透過信貸增加投資現金。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近幾年投資風氣盛行，民眾各自有開財務槓桿的投資方式，包括房貸增貸、股票、債券質押等方式搬錢入股市，而這些模式所產生的利率大多落在2%多，至於，還沒有房產的年輕人則透過信貸方式搬錢投資，若是收入穩定或在大型企業上班，還能夠跟銀行爭取到更低的利率條件，因此，雙貸族借錢背債買金融資產，不見得只有痛苦而已，尤其這波AI浪潮下，發現雙貸族的數量快速增加。

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近4年雙貸族增勢與金融市場走勢一致

根據聯徵中心統計，今年1月雙貸族已達41.7萬人，寫下新高，每個雙貸族平均揹有房貸金額約638萬元，另平均信貸金額約118.9萬元，合計平均揹負貸款金額約756.9萬元。

進一步觀察過去4年雙貸族人數變化，2022年增加1.4萬人、2023年增加1.2萬人、2024年增加2.8萬人、2025則增加2.5萬人，增加人數趨勢似乎與金融市場走勢一致。

曾敬德指出，早年銀行還有房貸搭配信貸的高成數方案，不過後來管制越來越微嚴格，再加上AI浪潮啟動以來，年輕人操作越來越靈活，先是買債套利，後面ETF又以驚人的速度吸金，股市AI從半導體、散熱、記憶體到矽光子，一波接一波，投資人難免會開些槓桿操作，不過，開槓桿同時也要對風險嚴格控管。

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