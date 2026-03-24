台灣資本論壇》證交所董事長林修銘：4大關鍵因素 持續壯大資本市場

證交所董事長林修銘。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日證交所董事長林修銘出席《自由時報》主辦的「2026台灣資本市場論壇」時指出，近期台股持續茁壯，提升資本市場競爭力的4大關鍵在於創造流動性、推動高頻交易、確保資訊透明並兼顧各方利益，從生態系（Ecosystem）的全面角度出發，才能維持市場歷史高峰。

林修銘指出，近2年金管會的金融開放政策陸續開花結果，周邊單位也持續在研議業界關注的證交稅、當沖降稅議題；而政府法規鬆綁帶動開放式、主動式ETF，以及被動式多重資產等多元商品突破，市場反應熱烈，不到一年已經有19家投信申請，管理資產規模（AUM）激增約1500億元，至今台灣已經躍升為亞洲第三大ETF市場。

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證交所近年積極推進創新板等新領域拓展，林修銘指出，證交所打造創新板，以讓產業有更友好的籌資環境、提振業務與資產的連結，並且提出「臺灣璞玉指數」指數，因台灣資金多數集中在AI與半導體產業，因此建立璞玉指數讓被低估的公司能被資本市場看見。

林修銘也說，目前證交所的重點在於推動制度與國際接軌，協助企業向國際募資，目前台灣市場的外資佔比已達46%至47%，成功引進國際資金進入台灣，且台灣產業與供應鏈近年在國際的能見度越來越高，證交所今年將積極推動各項計畫、把握國際政經局勢，強化台灣與國際市場的連結，藉由資本市場吸引更多國際資金與投資。

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