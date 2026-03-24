川普對伊朗態度急轉彎內幕曝！四國秘密斡旋「開活路」伊朗打臉油價再走升

美國總統川普在佛羅里達州西棕櫚灘國際機場登上空軍一號前向記者發表演說。他週一表示，美伊會談已達成重大共識。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普在對伊朗政策上態度180度大轉彎，美媒華爾街日報揭露背後的秘密外交，指出在中東四個國家中間人斡旋下，​​進行一系列閉門會談後，川普收回打擊伊朗核電廠的最後通牒。

埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯和巴基斯坦的外交部長19日齊聚利雅得舉行會談，旨在尋找一條外交途徑來結束伊朗戰爭。但據參與討論的阿拉伯官員透露，有一個很大的問題：如何在伊朗找到合適的談判對象。

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一些埃及官員表示，埃及情報官員設法與伊朗伊斯蘭革命衛隊建立聯繫管道，並提出了一項暫停敵對行動五天的提議，以建立停火的信心。這些討論為7000多英里之外的川普政府突然逆轉政策奠定了基礎。

21日晚上，在海湖莊園度過週末的川普總統向伊朗發出最後通牒，要求其在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美軍將「摧毀」該國的發電廠。兩天後，當利雅德會談的消息傳到白宮時，川普改變了立場，轉而與德黑蘭進行外交斡旋，並暫停了先前威脅的軍事打擊行動。

23日上午，川普的態度轉變源自於一系列透過中東中間人進行的閉門會談。美國官員表示，這些會談讓他們看到了達成協議解決衝突的希望。

知情人士透露，這也反映出川普及其一些顧問越來越希望結束這場戰爭，因為川普正面臨這場衝突帶來的政治和經濟後果。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示：「這些都是敏感的外交磋商，美國不會通過媒體進行談判。局勢瞬息萬變，在白宮正式宣布之前，任何關於會晤的猜測都不應被視為最終定論。」

但阿拉伯調解人私下對美伊能否迅速達成協議表示懷疑，指出雙方仍存在巨大分歧。川普聲稱會談富有成效，而伊朗官員對此反駁，否認正在進行會談。

川普宣布將對伊朗核電廠的襲擊推遲五天，此舉引發股市反彈，讓華爾街經歷數週的低迷後稍稍喘了口氣。道瓊工業指數和標普500指數均創下2月初以來的最大單日漲幅。國際基準布蘭特原油收盤下跌一度11%，略低於每桶100美元，創下3月11日以來的最低水準。

不過，台北時間周二上午，伊朗局勢又傳來新變局，伊朗媒體稱美國和以色列攻擊伊朗的兩處能源基礎設施。消息一出，美股期貨盤中應聲跳水，國際油價則聞訊拉升重返每桶100美元大關。布蘭特原油上漲4.2%至104.21美元。

此外，就在川普決定延後轟炸伊朗電力網計畫的數小時後，伊朗軍方隨即向以色列發動多波導彈襲擊，直接打臉川普政府希望和談的心意。

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