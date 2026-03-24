才說快停火……伊朗斥「假新聞」否認談判！油價再破百

美國總統川普。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普才剛釋出「停火談判有進展」的訊號，伊朗翌日隨即祭出新一波飛彈攻擊，並強硬反嗆美方說法全是「假新聞」。在這場交織著外交放話與真實戰火的衝突中，全球市場情緒瞬間反轉，油價再度應聲飆漲。

據《路透》報導，這場資訊戰始於川普23日的公開發言。川普宣稱，美方正與伊朗高層進行「非常有成效」的對話，並認為雙方已在結束敵對狀態上取得「重大共識」。為此，川普將攻擊伊朗電網的最後通牒期限延後5天。這番「和平有望」的聲明，一度讓緊繃的全球股市上漲，國際油價更跌破每桶100美元大關。

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然而，華府單方面釋放的樂觀情緒，在不到24小時內便遭到德黑蘭反駁。被美方與以色列官員點名為談判窗口的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf），在社群平台X上發文痛批：「伊朗未與美國進行任何談判，相關『假新聞』（fakenews）是為了操縱金融與石油市場，好讓美以兩國逃離深陷的泥淖。」

伊朗革命衛隊（IRGC）隨後發布聲明，直指川普的言論是「老套的心理戰」。伴隨強硬聲明而來的，是伊朗針對以色列特拉維夫等地發動的新一波飛彈襲擊。

面對伊朗的強硬表態與實質攻擊，全球市場隨即將先前的漲幅吐出。國際油價在24日大幅反彈，布蘭特原油期貨逆轉跌勢，重新站回每桶104美元之上。

針對和談進度，有巴基斯坦與歐洲官員透露，多國正積極在美伊之間傳遞訊息，美方高層甚至預期本週將於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗官員會面。不過據《路透》報導，針對上述斡旋進展，巴基斯坦總理辦公室與外交部目前均未對外做出回應。

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