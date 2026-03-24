她25歲就擁5套出租房產 卻坦言「投資房產是犯過最大理財錯誤」原因曝

Naseema McElroy在25歲就擁5套出租房產。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕曾在年輕時大舉投資房地產的一名美國女子，在2008年金融危機中遭遇重挫，不僅房產被法拍，最終甚至宣告破產。然而，經歷財務低谷後，她如今已成功將淨資產累積至超過100萬美元（約新台幣3164萬元），並以自身經驗提醒投資人，房地產並非唯一致富途徑，更坦言投資房地產是她犯過的最大理財錯誤。

《CNBC》報導，Naseema McElroy在25歲時，就曾擁有多達5間出租房產。當時正值2000年代初期次級房貸盛行，即便信用條件不佳，仍可輕易取得高利貸款。她因此選擇大量舉債進場，期望透過房地產快速累積財富。

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然而好景不常，2008年金融危機爆發，房市崩盤，房價大幅下跌。McElroy表示，她當時負債金額一度高於房產價值。為避免進一步損失，她被迫以低於貸款餘額的價格出售部分房產，其餘則遭銀行收回，最終走上破產一途。

歷經挫敗後，現年44歲的McElroy已重整財務狀況，將淨資產累積到超過100萬美元。報導指出，她目前擁有自住房，但多數財富來自股市投資，特別是透過廣泛型指數基金長期布局。她坦言，這段經歷帶給她最重要的教訓是「房地產只是投資的一種形式，而不是唯一選擇。」

對此，理財顧問Alex Caswell指出，近年來社群媒體將房地產塑造成快速致富工具，但實際上，相關投資不僅風險較高，也需要投入大量時間與精力。他提醒，投資人在購置房產前，應全面評估多項因素，包括房價增值潛力、房產稅、維修成本、保險費用以及融資方式等。由於這些條件多半建立在預測之上，一旦情勢變化，投資結果可能出現高度不確定性。

報導指出，成為房東並非如外想像般輕鬆。McElroy回憶，當時除了需負擔房屋維護成本，還需處理房客問題與租金收取困難，導致壓力沉重。她表示，整體投資報酬遠低於原先預期。

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