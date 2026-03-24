智能傳動成焦點 鈞興擴大電輔車系統布局

鈞興-KY持續推進電動助力車（E-Bike）業務，圖為鈞興總經理杜春輝。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕精密齒輪廠鈞興-KY（4571）持續調整產品結構，朝智能傳動應用布局，並將在3月25日至28日登場的台北國際自行車展中，展出電動輔助自行車（E-bike）中置電機產品，將借由傳統齒輪製造轉向高附加價值系統整合的發展方向。

鈞興-KY近年切入E-bike中置電機領域，主打高整合度的傳動系統，此次展出重點為下管型中置電機HX200及搭載該系統的整車產品。公司指出，HX200已於去年第四季量產，累計出貨約400套，主要鎖定具差異化設計需求的車廠客戶。

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從產品規格來看，HX200強調高扭力與小型化設計，並結合感測器與車載診斷（OBD）系統，提升動力輸出精準度與故障排除效率。業界認為，此類整合軟硬體的智能傳動系統，有助於提升E-bike騎乘體驗與安全性，也是近年電動自行車產品升級的重要方向。

在此次自行車展中，除鈞興自有展示外，包括栢馥（Bufalo）、鐵甲（Armor）及馭捷（Funn-Wandr）等3客戶，也將同步展出搭載HX200的電輔車產品，顯示其產品已逐步導入品牌端應用。

市場布局方面，鈞興表示，除深耕台灣市場外，也正積極拓展歐洲及中國市場，並與潛在客戶洽談合作，期望擴大中置電機出海機會。隨E-bike市場持續成長，公司也啟動下一代產品開發，預計2027年自行車展推出新一代中置電機與樣車。

整體而言，隨著電動化與智慧化趨勢推進，鈞興-KY正透過參展與產品布局，逐步提高智能傳動產品比重，力求在既有齒輪製造基礎上，拓展至系統整合與應用端市場。

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