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中東戰事進入倒數？ 以色列官員曝：美國計劃「這日」結束伊朗戰爭

2026/03/24 12:58

一名以色列官員表示，美國已將4月9日設定為結束伊朗戰爭的目標日期。（美聯社）一名以色列官員表示，美國已將4月9日設定為結束伊朗戰爭的目標日期。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事進入倒數計時。以色列官員透露，美國已將4月9日設為伊朗衝突的停火目標日期，並計畫於本週稍晚在巴基斯坦與伊朗展開會談，顯示局勢可能出現轉折。根據以色列媒體《Yedioth Ahronoth》引述官員說法指出，美方正積極推動停火進程。

然，消息人士透露，美國尚未向以色列說明其與伊朗國會議長穆罕默德・巴格爾・卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）之間接觸的具體內容。

在美國總統川普公開提及與伊朗接觸後，以色列方面評估，美方已開始與卡利巴夫進行間接談判。然而，卡利巴夫於23日否認與美國有任何談判，並稱相關報導為「假消息」，目的是操縱金融與石油市場。

一名以色列官員透露，這段期間將持續進行軍事行動與外交協商，試圖為衝突劃下句點，但伊朗官方都全然否認與美國進行任何談判。消息還指出，美國與伊朗預計本週稍晚可能在伊斯蘭堡展開接觸。

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