他40年來超省每月只花9千元 退休後因妻「1句話」腿軟跪地、努力白費了

日媒以真實案例，揭示讓配偶「獨掌錢包」潛藏著巨大風險。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人習慣將家庭財務長期交由配偶打理，然而，日本一名60歲男子過去工作時，每月僅領取5萬日圓（約新台幣9640元）零用金，長年節衣縮食，只為圓夢退休生活。卻在退休後查看存摺時，發現多年積蓄所剩無幾，當場情緒崩潰，甚至腿軟跪地。原本規劃的退休生活與夢想，被妻子1句「早就花掉了」徹底擊碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，60歲的拓（化名）在企業服務近40年，退休後領取約1500萬日圓（約新台幣289萬元）退休金，與58歲的專職主婦妻子美雪（化名）同住，2名子女皆已獨立。

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他長年節省開支，此外，還要承擔子女的教育費用和房貸，每月僅領取5萬日圓（約新台幣9640元）零用金。即便如此，他依然堅持不懈，心想「現在努力存錢，退休後好好享受生活。」他夢想著退休後用積蓄和部分退休金買一輛大型摩托車，悠閒地環遊全國，懷著這樣的夢想，他說每月微薄的生活費對他來說根本不算什麼。

然而，當他確認退休金入帳、打開存摺時，卻驚覺扣除退休金後帳戶餘額竟不到300萬日圓（約新台幣58萬元），讓他當場崩潰，表示「當我看到銀行帳戶餘額的那一刻，我全身的力氣都消失了，雙膝跪地」，他隨即向妻子詢問，對方隨口說出了一句讓他「完全出乎意料的話」。

妻子輕描淡寫回應「早就花掉了」，並表示多年來他從未過問家計，「現在才抱怨沒有意義」。拓進一步追問資金去向，妻子僅表示用於生活費、旅遊與投資失利等支出，卻無法提供明確細節。更令他難以接受的是，當他提及自己多年來期待的「機車環島夢」時，妻子竟回應「都60歲了，乾脆放棄吧」，讓他感到心灰意冷，夫妻關係也因此急速惡化。

案例凸顯，長期將財務完全交由單一配偶管理，潛藏風險。專家建議，夫妻應定期共同檢視資產狀況，以避免退休後出現難以挽回的財務與關係危機。

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