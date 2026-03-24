點名台積電！外媒喊「這2檔」長期潛力遠超加密貨幣

外媒指，2檔科技股的長期潛力遠遠超過任何加密貨幣。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指，過去3年中，加密貨幣市場出現了一些大贏家，其中比特幣和瑞波幣表現尤為突出，漲幅分別接近200%和320%。不過，近期加密市場波動相當劇烈，原因包括伊朗衝突、關稅威脅，以及AI對許多企業帶來的衝擊，使投資人轉向更安全的資產。分析師指，把注意力從加密貨幣轉向AI股票，看起來是個明智的選擇，「這2檔」是他見過最具長期潛力、勝過任何加密貨幣的科技股。

報導指出，目前市場上對AI股票是否處於泡沫存在不少爭論，因為許多科技股的估值在過去幾年大幅上升。不過，有些公司營收與獲利確實快速成長，台積電（TSMC）就是一個很好的例子。台積電是全球領先的晶片代工廠，市占率高達70%。在第四季，其營收成長26%至337億美元，每股美國存託憑證（ADR）盈餘大增35%至3.14美元。

請繼續往下閱讀...

台積電受益於其在AI晶片製造上的主導地位，公司管理層預估今年仍將持續成長，並預期2026年的營收將比去年增加30%。支撐台積電穩定成長的一大關鍵，是其深厚的半導體製造技術，使其在競爭中領先其他公司。雖然市場上也有其他公司能生產類似晶片，但在效率方面仍難以匹敵台積電。更令人印象深刻的是，台積電目前的股價仍相對便宜，本益比約為32，低於科技產業平均的35。

另外，Alphabet（Google母公司）雖然不像一些小型AI公司那樣耀眼，但分析師認為它仍有許多值得投資人關注的亮點。首先，其Gemini聊天機器人在2025年底的每月活躍用戶已超過7.5億，短短6個月內成長約67%，在競爭激烈的AI助理市場中表現亮眼。此外，公司最近與Apple簽署了一項多年合作協議，據報價值數十億美元，將讓Gemini成為未來Siri升級的核心AI模型。

除了AI進展外，Alphabet也是新興量子計算市場的重要參與者。公司在2024年推出了Willow量子晶片，大幅降低錯誤率。去年更成功在量子電腦上執行一項可驗證演算法，其速度比超級電腦快1萬3000倍。

目前公司正朝著打造具備百萬量子位元、可糾錯的大型量子電腦邁進，並已完成六個里程碑中的第三個。考量量子計算市場預計在2035年達到1000億美元規模，這項進展相當關鍵。最後，Alphabet目前的本益比僅約28，使其股價看起來相當具有吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法