美國放行也不碰！中國煉油巨頭明言拒買伊朗原油 原因曝光

中國國有煉油巨頭中國石化（Sinopec）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國近日對部分伊朗原油買家豁免制裁之後的幾天後，中國國有煉油巨頭中國石化（Sinopec）週一（23日）表示，公司並無打算購買伊朗原油，但正積極尋求許可以動用國家戰略儲備。中國石化高層坦言，該公司法務部門仍在「全面評估」美國對俄羅斯與伊朗原油的豁免，研究其潛在可行性。

中國石化是全球最大的煉油公司，其通常約有一半原油來自中東，這使其在美國與以色列對伊朗的軍事衝突中，面臨荷姆茲海峽近乎封閉的高度風險。中國石化副董事長趙東在財報說明會上指出，3月公司因供應中斷將煉油運行量下調5%。對於4月與5月，公司將動態調整煉廠產能，並力求提高煉油產出率，以確保中國國內供應穩定。

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趙東表示，中國石化正從紅海港口延布（Yanbu）採購沙烏地阿拉伯原油，從延布獲得的原油量「遠超競爭對手」，同時也從中東以外地區進貨。

為緩解全球供應緊張，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於週五對已在海上的伊朗原油發出為期30天的制裁豁免，希望將約1.4億桶原油引入全球市場。不過由於伊朗仍受金融制裁，加上許多原油運載於老舊的影子船隊上，因此購買這些原油仍存在困難。

趙東表示：「我們基本上不會購買伊朗原油，這點相當明確。」他同時補充，中國石化法務部門仍在「全面評估」美國對俄羅斯與伊朗原油的豁免，研究其潛在可行性。

美國也於3月12日對滯留海上的受制裁俄羅斯原油發出30天豁免，但趙東指出，在該豁免下可取得的俄羅斯原油並不多。趙東強調，中國擁有龐大石油儲備，中國石化正積極尋求政府支持以動用這些儲備。

《路透》本月稍早曾報導，北京已拒絕了一項調用1300萬噸儲備的申請。

趙東說：「我們相信中國政府正密切關注原油及成品油庫存與市場情況，並將在適當時機推出政策，支持煉廠生產。」

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