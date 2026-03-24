台灣港務公司成立AI委員會 外部專家名單曝

台灣港務公司成立「AI推動執行委員會」，由董事長周永暉（中排中）擔任召集人。（台灣港務公司提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為因應全球航運與物流產業加速數位轉型，人工智慧、大數據與物聯網技術逐步改變港口營運模式，台灣港務公司成立「AI推動執行委員會」，由董事長周永暉擔任召集人，並邀請智慧科技、交通運輸及AI應用等領域專家擔任外部委員，共同研議台灣港群AI發展策略與推動方向。

台灣港務公司指出，首批外部專家包括交通部運輸研究所所長黃新薰、桃園航勤公司監察人林祥生、APEC企業諮詢委員會台灣代表暨廣達電腦技術長張嘉淵、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩，已於3月20日召開第一次會議。

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港務公司轉述外部專家建議表示，港務公司必須導入「AI經營治理」思維，強化資料治理、建立知識管理機制，例如將資深員工經驗轉化為AI模型，累積港口營運知識資產；另透過發展具代表性的AI示範案例，逐步擴散至港群推動，藉由產業合作推動創新實驗，打造智慧港口發展生態系。

港務公司強調，AI推動執行委員會將作為公司AI發展的重要諮詢平台，內部也成立跨單位的專案小組共同推動港群AI發展，逐步深化AI技術在港口安全管理、營運作業、行政決策等領域的多元應用。

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