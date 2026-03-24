下手快！好市多4款「時尚平價好物」 媲美設計師品牌

好市多4款「時尚平價好物」，足以媲美設計師品牌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的時尚單品正在席捲社群媒體，許多網紅和一般顧客都湧入Costco的貨架間，看能淘到什麼好東西，美媒則點名Mondetta 全拉鍊仿羊羔絨夾等4款時尚平價好物，足以媲美設計師品牌。

gobankingrates 》報導，無論您是想尋找1件羊羔絨外套，還是1件舒適的開襟衫，來提升您的時尚品味，您都很有可能在 Costco 找到看起來像設計師品牌，且價格更實惠的服裝，以下4款平價好物，值得列入購買清單。

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Mondetta 全拉鍊仿羊羔絨夾克

CostcoandSamsClubMama發現 Mondetta 全拉鍊羊羔絨外套有3種顏色可選，店內售價為18.99美元（約新台幣608元）。類似款式的設計師款售價在80美元到150美元（約新台幣2560至4800元）之間。Costco 的這款Mondetta夾克側邊配有彈力繩，可以打造短款造型，而且尺寸齊全。

32 Degrees女士背心

羽絨背心是冬季衣櫥必備單品，Costco的32 Degrees款僅售14.99美元（約新台幣480元），其他品牌類似款式的羽絨背心售價50美元（約新台幣1600元）甚至更高。雖然這款背心可以在網路上購買，但如果您在當地的 Costco 門市找到，或許能以更低的價格（不含運費）買到。

Mondetta 羅紋四分之一拉鍊上衣

如果你正在尋找1款能媲美設計師品牌的百搭便攜四分之一拉鍊衫，Mondetta這款絕對是理想之選。目前線上庫存有限，但有人在 Costco 倉庫發現了這款衫，顏色有奶油色、粉紅色和藍色。

Gap開襟衫

TikTok用戶在 Costco發現了Gap的開襟衫，售價僅24.99美元（約新台幣800元）。這款開襟衫有棕褐色、黑色、酒紅色和墨綠色可選。略微短款的設計能提升任何造型的時尚感，超大的玳瑁紐扣更添亮點。

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