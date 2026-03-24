英特爾執行長陳立武登COMPUTEX談AI 羅唯仁案成場外焦點

英特爾執行長陳立武。（外貿協會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX 主辦單位外貿協會（TAITRA）今（24）日宣布，英特爾執行長陳立武將於全球指標性科技展會COMPUTEX 2026發表主題演講。

外貿協會指出，陳立武的主題演講將於6月2日在台北南港展覽館二館7樓舉行，分享在AI時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

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隨著 AI 正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次。他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐 AI 時代發展所需的基礎設施。

COMPUTEX 匯聚全球科技領袖、創新者與產業夥伴，共同展示引領未來運算發展的突破性技術。陳立武的主題演講將為與會者帶來產業洞察，分享科技生態系的跨界合作如何加速創新，並為全球企業與開發者開創全新機會。

COMPUTEX Keynote 報名預計於 4 月中旬開放，請鎖定官方網站以取得最新資訊。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。

不過，台積電前資深副總經理羅唯仁於去年10月底疑似帶走2奈米製程機密，投靠老東家英特爾，台積電也已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟，但陳立武公開力挺羅，預料將成為陳立武此次訪台關注焦點之一。

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