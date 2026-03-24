放寬第二戶貸款6成 代銷：央行在釋放政策緩和訊號

信義代銷認為，儘管央行微鬆綁信用管制措施，但對於資金流向的監控則並未全面放手。（信義代銷提供）

〔記者徐義平／台北報導〕為讓房市軟著陸，中央銀行日前理監事會決議放寬第二戶購屋成數、從5成提升至6成，對此，代銷業者分析，央行是在釋放房市政策走向緩和訊號。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，適度放寬部分信用管制，可讓有剛性需求的購屋民眾較容易取得房貸並安心進場，預期中古屋市場將直接受益，甚至可適度舒緩成屋市場賣壓，進而緩解短期房市壓力。

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她指出，自央行在2024年9月第七波選擇性信用管制實施以來，銀行落實自主管理不動產貸款總量，民眾看漲房價預期心理已經趨緩，也讓房市交易持續降溫，甚至房價漲勢減緩。

不動產貸款集中度已逐步改善

儘管央行微鬆綁信用管制措施，但對於資金流向的監控則並未全面放手。截至今年2月底，不動產貸款集中度已降至35.96%，顯示銀行信用資源過度流向不動產部門的情形已逐步改善。

但央行還是繼續執行專案金檢，各大行庫仍須自主管理貸款水位，意味著整體放款尚未達到央行的理想目標，尚不會全面解除管制。

最後，童莉婷認為，台灣經濟前景佳且成長動能強勁，股市帶動的財富效應外溢，在豐沛熱錢與不動產抗通膨、保值的特性下，對於長線房市發展仍有穩健支撐。

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