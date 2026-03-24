林明儒：台灣廢棄物年產破億噸 制度斷裂與去化瓶頸成最大隱憂

依內政部統計，台灣每年產出約4,200萬立方公尺，換算約6,900萬噸。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕工業總會前副理事長林明儒表示，台灣廢棄物問題持續升溫。根據環境部及相關主管機關最新統計，若將事業廢棄物、營建剩餘土石方以及水庫清淤量合併觀察，台灣每年所面對的大宗「類廢棄物流」規模已突破億噸等級。然而，現行制度分散、流向不明與市場機制不足，導致龐大物料難以有效去化，逐漸演變為結構性環境與治理難題。

首先，在事業廢棄物方面，依據統計，台灣每年產出量約達2,000萬公噸，其中製造業為最大來源，占比逾五成。以產業別觀察，基本金屬製造（如鋼鐵業）占25.24%，為最大宗來源，其次為化學材料製造（6.79%）、電子零組件製造（6.41%）、石油及煤製品（5.77%）與非金屬礦物製造（5.65%）。此外，營建工程、能源與公用事業亦各占約5%至10%，而醫療與服務業雖占比不高，但有害廢棄物比例偏高，潛藏環境風險。

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營建土方每年產出6900萬噸

林明儒說，營建剩餘土石方更是體量驚人。依內政部統計，台灣每年產出約4,200萬立方公尺，換算約6,900萬噸，且呈現「北多南少」的區域失衡結構，其中北部占比高達55%以上，中南部各約兩成，花東地區則不到2%。此種區域供需不均，使得土石方調度與去化效率受限。

再者，水庫清淤與河川疏濬亦為不可忽視的重要來源。經濟部水利署資料顯示，近五年全台34座水庫累計清淤量已達8,862萬立方公尺，且呈逐年上升趨勢。113年因納入「水力排砂」統計，全年清淤量更達2,509萬立方公尺，較109年大幅增加逾七成。其中以石門水庫、曾文水庫及高屏溪攔河堰為三大清淤重點，占整體約67%。

水庫淤泥處理困難度高，主要因其具高含水率與細顆粒特性，不僅脫水與運輸成本高昂，且可能含有重金屬或有機污染物，增加二次污染風險。加上再利用價值有限、品質不穩與市場需求不足，使其長期面臨「量大、價低、難去化」的困境。

廢棄物管理主管單位多頭馬車

林明儒說，台灣廢棄物治理正面臨三大結構性問題。首先是統計體系分散，目前事業廢棄物、營建土石方與水利清淤分屬不同主管機關，形成三套平行系統，缺乏整合，導致政策判斷失準。其次為「假資源、真廢棄物」現象，在資源循環政策下，部分物料被名義轉為再生資源，但實際上仍缺乏穩定去化管道，最終仍流入掩埋或非法棄置。第三則是流向不透明，部分物料於運輸與再利用過程中出現斷鏈，增加環境風險並削弱監管效能。

面對此一困境，解方不應僅停留於加強管理，而須從制度、產業與市場三方面同步改革。首先，應建立明確的資源化法制體系，透過「白名單制度」界定可再利用材料，並訂定用途與品質標準，以降低產業風險並提升市場信任。其次，需擴大合法去化管道，透過公共工程導入再生材料強制使用比例，並結合大型基礎建設，建立穩定需求市場。

應規劃區域型大型掩埋場或填海造地

林明儒建議，應規劃區域型大型掩埋場或填海造地，作為長期穩定的最終出口，以避免前端資源化體系因去化不足而失衡。同時，相關處置費用亦可轉化為環境治理基金，用於生態保育與地方回饋，形成正向循環。

最後，針對區域供需不均問題，應導入跨區域資源調度機制，透過數位平台整合各機關與工程單位資訊，提升土石方與資源流動效率，降低運輸成本與非法棄置風險。

整體而言，他強調，台灣當前面臨的已非單純廢棄物處理問題，而是資源未被有效納入供應鏈的結構性挑戰。唯有從「廢棄物管理」轉型為「資源供應鏈管理」，才能在兼顧環境永續的同時，開創新一波產業轉型契機。

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