婆媽最愛！股東會紀念品發「白米」 4家公司最後買進日一次看

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，「民生實用派」紀念品深受廣大股民青睞，根據統計，目前有4家最後買進日還沒到期的上市櫃公司，公布將發放「白米」作為紀念品，友達（2409）與宏盛（2534）最後買進日皆為3月25日，研勤（3632）和中光電（5371）最後買進日落在4月9日，想領的投資人們要把握時間。

友達

友達將於今年5月28日召開股東常會，3月30日至5月28日停止股票過戶。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進友達股票，才能取得領取股東會紀念品的資格。股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米600公克」。

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宏盛

宏盛將於今年5月26日召開股東常會，3月28日至5月26日停止股票過戶，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進宏盛股票，才能獲得領股東會紀念品的資格。股東會紀念品為「白米」。

研勤

研勤將於今年6月12日召開股東常會，4月14日至6月12日停止股票過戶，依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最後買進日落在4月9日。股東會紀念品為「包裝米」。

中光電

中光電訂於今年6月12日召開股東常會，4月14日至6月12日辦理股票停止過戶。若投資人希望領取紀念品，最晚需在4月9日前買進中光電股票，以列入股東名冊。股東會紀念品為「真空包裝米」

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