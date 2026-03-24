自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

婆媽最愛！股東會紀念品發「白米」 4家公司最後買進日一次看

2026/03/24 11:53

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（資料照）股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，「民生實用派」紀念品深受廣大股民青睞，根據統計，目前有4家最後買進日還沒到期的上市櫃公司，公布將發放「白米」作為紀念品，友達（2409）與宏盛（2534）最後買進日皆為3月25日，研勤（3632）和中光電（5371）最後買進日落在4月9日，想領的投資人們要把握時間。

友達

友達將於今年5月28日召開股東常會，3月30日至5月28日停止股票過戶。依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進友達股票，才能取得領取股東會紀念品的資格。股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米600公克」。

宏盛

宏盛將於今年5月26日召開股東常會，3月28日至5月26日停止股票過戶，投資人若想領取紀念品，最晚須於3月25日前買進宏盛股票，才能獲得領股東會紀念品的資格。股東會紀念品為「白米」。

研勤

研勤將於今年6月12日召開股東常會，4月14日至6月12日停止股票過戶，依股務時程推算，投資人若想領取紀念品，最後買進日落在4月9日。股東會紀念品為「包裝米」。

中光電

中光電訂於今年6月12日召開股東常會，4月14日至6月12日辦理股票停止過戶。若投資人希望領取紀念品，最晚需在4月9日前買進中光電股票，以列入股東名冊。股東會紀念品為「真空包裝米」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財