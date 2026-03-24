勞動基金再徵5海外代操 投資海外「全球氣候轉型基礎建設」30億美元

勞動基金運用局今（24）日公告，將針對新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金公開徵選5家受託機構（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局今（24）日公告，將針對新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金公開徵選5家受託機構，委託經營國外「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」投資，其中新制勞退基金每家4億美元、勞保基金每家1億美元、國民年金每家1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年，也是勞保基金時隔5年後，首度徵選委外代操。

根據招標公告，此一招標案的委任期間為5年，申請業者需以114年12月31日為基準，往前推算成立3年以上、全球管理資產市值不得少於50億美元或等值外幣，以及依據招標公告指定的參考指標為基準，提出過去3年的操作績效，申請業者也須在中華民國境內設有分支機構、營運據點或服務團隊。投標文件應於115年4月28日下午5時的收件截止日期前送達。

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勞動基金運用局指出，本次委託將投資於全球上市基礎建設公司，並以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力的企業。本次導入被動型委任，可多元投資於指標各成份股，涵蓋更廣泛市場，並以相對較低成本參與全球基礎建設市場，進而強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

運用局強調，隨著人工智慧（AI）、雲端運算及數位經濟快速發展，帶動相關基礎建設的投資機會，該類資產多具備現金流穩定、需求剛性及抗景氣循環等特性，有助於兼顧長期收益並提升投資組合防禦性。此外，在全球能源轉型趨勢下，電力與相關基礎設施正逐步朝低碳化發展。

本次委任案是因應國際趨勢辦理氣候轉型基礎建設投資，期望可結合穩定收益與當前結構性用電需求成長的趨勢，加強基金整體另類投資部位，並提升資產配置多元性，同時兼顧推動企業邁向結構性轉型及掌握投資成長機會的雙重目標。

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