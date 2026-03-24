焦點股》友通：法說會釋AI軍工利多 抗震走堅

友通現階段成長動能主要來自工廠自動化、國防、通訊及工業AI等高階應用訂單。（友通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通（2397）昨日法說會報喜，管理層看好2026年AI與軍工相關新品自第2季起陸續陸續出貨，加上機器人與軍工領域多個新專案、新平台將投入量產，營運可望隨新產品與新應用放量逐步回升。儘管大盤今日量縮震盪，友通股價仍在士氣大振之下一度漲逾5%，截至上午10時40分暫報55元，漲幅2.8%，成交量183張。

友通現階段成長動能主要來自工廠自動化、國防、通訊及工業AI等高階應用訂單，管理層觀察，客戶在供應鏈仍有不確定性之下，為確保庫存與順利出貨，已提早下單、拉長訂單能見度，帶動長單意願同步提高。公司在出貨規劃上同步擴充關鍵產能與提升交付能力，以承接後續高階專案出貨需求。

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友通為回應邊緣端大量影像處理、即時判斷與抗干擾需求，相關新產品預計第2季起陸續上市，瞄準智慧交通、工廠自動化、物流裝置等場域；機器人以及軍工領域方面，過去已有長期合作專案布局，今年將有多個新專案與新平台正式進入量產。也將透過擴張台灣製造基地，強化系統組裝與一體化整合能力。

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