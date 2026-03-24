台北國際自行車展25日登場 聚焦高階自行車、智慧騎乘

「2026 台北國際自行車展覽會」（2026 Taipei CycleShow）將於25日登場，將聚焦高階自行車、eBike、智慧騎乘及 AI 應用等主題。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2026台北國際自行車展覽會」（2026 Taipei CycleShow）將於25日登場，臺灣自行車輸出業同業公會表示，面對全球景氣調整、地緣政治變化及國際貿易環境挑戰，台灣自行車產業持續穩健推進轉型升級，隨著市場庫存逐步回到健康水位，整體產業情勢持續改善，市場信心亦穩步回升。

本屆台北國際自行車展將聚焦高階自行車、eBike、智慧騎乘及 AI 應用等主題，完整呈現台灣產業持續創新升級的成果，展會期間並將舉辦多項國際交流與論壇活動，涵蓋產業趨勢、技術創新、低碳製程、循環經濟及跨域合作等議題，展現台灣自行車產業與國際接軌的深厚實力，也為全球合作夥伴創造更多交流與合作契機。

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2025年，台灣自行車整車出口達103萬台，出口總值28.77億美元，中一般自行車（Bike）出口平均單價（FOB）為1,074.72美元，電動輔助自行車（eBike）出口平均單價（FOB）為1,990.22 美元，顯示台灣自行車產業在高值化發展上的具體成果。

根據最新產業數據，台灣自行車零件出口已連續14 個月維持正成長，今年前兩個月出口數量與金額同步提升，顯示全球市場需求正逐步回穩,並為後續整車市場表現帶來正面支撐。

中價位車款需求率先回溫，動輔助自行車（eBike）亦持續具備發展潛力，反映自行車在通勤、休閒、健康與環保等面向的長期需求仍然穩固，產業發展基本面持續向好。

面對國際關稅調整與供應鏈重組等外部挑戰，台灣自行車產業亦已建立更具彈性與韌性的全球分工體系，透過台灣、中國、越南、柬埔寨及歐洲等區域協同布局，持續強化供應鏈整合、風險分散與快速應變能力，穩固台灣在全球自行車產業鏈中的關鍵地位。

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