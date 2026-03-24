宏達電HTC攜手NTT DOCOMO 打造全球首座「大坂城再現」

宏達電HTC 攜手 NHK、NTT DOCOMO 打造全球首座「大坂城再現」沉浸式體驗。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 HTC（2498）今日宣布，攜手NHK、NHK Promotions、NTT DOCOMO Studio & Live，推出全新 Location-Based Entertainment（LBE）沉浸式體驗《夢回大坂城ー戰國武士記》。

宏達電指出，此次是HTC VIVERSE首次跨國共同製作，結合日本公共媒體深厚的歷史研究與影像製作能力，以及HTC 在 XR與沉浸式技術領域，將文化資產轉化為可大規模拓展的沉浸式娛樂內容，並推向全球市場，透過這項合作，日本重要的歷史文化資產得以轉化為沉浸式互動體驗，並進一步開放給全球觀眾。

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宏達電指出，此體驗採用HTC旗下3D內容創作與發佈平台VIVERSE，針對LBE領域所打造的「沉浸式娛樂解決方案」，結合精準定位與自由移動的Free Roam XR技術，帶領觀眾穿越日本戰國時代，走入早已消逝、卻在歷史上極具代表性的文化地標之一－大坂城，開創大型沉浸式文化娛樂的新里程碑。

VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE持續透過平台與技術整合能力，推動沉浸式內容拓展至更多場域與市場，提升大型體驗具備可規模化與全球部署的能力，此次與NHK、NHK Promotions與NTT DOCOMO Studio & Live的合作，也進一步展現XR技術在文化敘事與現場娛樂領域上的發展潛力。

宏達電指出，此作品已在東京正式首映，並計畫陸續於日本各地及國際市場推出，讓更多觀眾能透過沉浸式XR技術走進歷史與文化故事之中。

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