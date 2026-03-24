ETF股王分割前最後交易日!00631L預計3月31日恢復交易。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕ETF股王元大台灣50正2（00631L）即將以1拆22進行分割，今（24）日為分割前最後交易日，截至9:38分為止，目前股價上漲5.7元、暫報448.5元，明日起暫停交易、3月31日恢復交易，屆時將成為市場上最便宜的台股正2ETF。

00631L追蹤「臺灣50指數」單日正向兩倍報酬，由於具備複利效果，多頭行情波段明確時，報酬率驚人，統計00631L成立以來至3月23日報酬達2102%，大幅超越0050的560%；根據集保結算所3月20日資料顯示，目前00631L總投資人數8.3萬人，其中零股投資人數多達5.7萬人，以目前1拆22架構下，持有46股以上零股投資人即可轉為1張以上。

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由於近期台股走勢震盪，00631L也成為不少投資人加碼標的，統計3月以來至19日為止，00631L累積淨申購金額達153億元，其中3月4日、9日台股大跌兩日，合計淨申購金額逾76億元，最新規模與投資人數分別來到729億元、8.3萬人，雙雙寫下新高紀錄。

根據元大投信公告，00631L於3月25日至30日暫停交易，31日將以新價格恢復交易，會以24日基金淨值進行分割，不過恢復交易前基金淨值仍會波動，投資人可參考元大投信官網。

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