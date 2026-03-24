台灣名次外媒好意外！全球最值得信賴「產地」排行揭曉

民眾支持「台灣製造」（Made in Taiwan, MIT）。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球供應鏈高度分工、跨國製造日益普遍的今天，「Made in」標籤仍深深影響消費者對產品品質的第一印象。統計根據全球最值得信賴的「產地」標籤進行排名，「歐洲製造」佔據了前列，美國位居中游，而一些主要的製造業中心排名遠低於預期，其中令人意外的是台灣排名，儘管台灣在全球半導體生產中扮演核心角色，但得分卻相對較低。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，全球最受信任的「製造地」標籤排名結果顯示，「德國製造」最受消費者信賴，瑞士與日本分居第二、第三名。

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根據文章引用的調查，66%的受訪者將「Made in Germany」列入最值得信任的產地標籤，使德國登上排行榜首位；瑞士為64%，日本為63%，分別排名第2、第3名。

這類排名反映的不只是商品本身，也包括各國長年累積的品牌形象。德國長期以來以高品質的汽車和工業產品而聞名，其領先地位反映了該國備受推崇的出口產品。

但相比之下，「中國製造」的支持率僅為 31%，在調查中排名墊底，這意味著只有不到3分之1的受訪者將這一標籤列為他們最信任的標籤之一。相比之下，美國的支持率為 55%，與歐盟整體水準持平。

報導則點出最令人驚訝的國家，那就是台灣。儘管台灣是全球半導體製造強國，但在信任度方面卻排名中等。僅有33%的受訪者將「台灣製造」列為他們最信任的品牌之一，落後日本和德國等國家。

這項結果凸顯了台灣在高科技供應鏈中的重要性，與其產品在消費者心目中的普遍認知之間存在著差距。

以下為全球最受信任「製造地」與信任度（%）排行：

1.德國製造（66%）

2.瑞士製造（64%）

3.日本製造（63%）

4.法國製造（57%）

5.義大利製造（57%）

6.英國製造（57%）

7.美國製造（55%）

8.歐盟製造（55%）

9.台灣製造（33%）

10.中國製造（31%）

11.墨西哥製造（28%）

12.印度製造（27%）

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