台灣「1城市」上榜！全球億萬富翁出生地排名大公開

全球最多億萬富翁出生城市排行，台北上榜。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新整理的數據顯示，出生於美國紐約的億萬富翁比全球其他任何城市都多，成為全球最常見億萬富翁出生地之一，此外，台灣也榜上有名。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，全球1680位億萬富翁的出生城市分布顯示，紐約市是最多億萬富翁的城市，69位億萬富翁出生於此，比世界上任何其他城市都多。

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紐約作為美國最大的城市，幾十年來一直是金融、創業和藝術等高利潤行業的全球中心。因此，這座城市在全球創業和世代財富累積方面都佔據著獨特的地位。紐約本地最富有的人是艾里森（Larry Ellison），他是甲骨文（Oracle）創辦人，也是全球第6大富豪，淨資產近2000億美元。

繼紐約之後，億萬富翁人數最多的3個城市都位於亞洲：香港（57位）、新加坡（30位）和孟買（28位）。這些大都市的許多億萬富翁都是在美國、中國或印度累積了財富。

值得注意的是，台灣首都台北也在富豪出生地中佔有一席之地，共有11名億萬富翁出生於此，與波士頓（美國）、斯德哥爾摩（瑞典）的數量相當。

其中最具代表性的台北出生億萬富翁是黃仁勳，他出生於1963年，並在30歲時創立了全球知名晶片製造商 輝達（NVIDIA）。如今，輝達已成為市值最高的科技公司之一，黃仁勳個人財富超過 1500億美元，是全球最富有的科技企業家之一。

全球最多億萬富翁出生城市排名：

1.紐約

2.香港

3.新加坡

4.孟買

5.莫斯科

6.米蘭

7.洛杉磯

8.里約熱內盧

9.芝加哥

10.舊金山

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