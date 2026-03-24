不是中東 !《這國》港口遭攻擊、170萬桶出口卡關 油市再拉警報

普里莫斯克碼頭是俄羅斯最大的海上石油出口碼頭。（擷取自俄羅斯石油運輸公司）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，烏克蘭無人機夜襲俄羅斯最大原油出口樞紐，引爆大火並重創儲油與裝載設施，導致出口業務中斷，在中東局勢緊張背景下，引發市場對全球能源供應進一步收緊的憂慮。

據了解，普里莫爾斯克港（Primorsk）是俄羅斯對外輸油的重要命脈之一，此次攻擊導致出口作業自週日晚間起全面暫停，影響規模上看約170萬桶，讓全球原油供應再度面臨不確定性衝擊。

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烏克蘭武裝部隊總參謀部證實，以無人機攻擊鎖定波羅的海普里莫爾斯克港的原油儲存設施，以及位於俄羅斯中部巴什基里亞地區的一座煉油廠。初步資訊顯示，港區的儲油槽與油輪裝載設施均遭到破壞。

據悉，普里莫爾斯克港擁有12座大型儲油槽，主要用於儲存來自西西伯利亞與俄羅斯北部經管線輸送的原油，並透過6個泊位裝載至油輪，每艘最大載運能力可達100萬桶。衛星數據顯示，此次攻擊導致多個儲油槽起火，火勢延燒範圍不小。

能源人士指出，俄羅斯這2座港口相距約80公里，為俄國西北重要能源出口樞紐。普里莫爾斯克港主要負責烏拉爾原油及優質柴油出口，每日處理能力超過百萬桶；烏斯季盧加港則每日出口約70萬桶石油，是俄羅斯對歐洲市場的重要供應通道。

《路透》指出，自攻擊發生以來，該港的石油與燃料出口已全面中斷。隨著能源出口對俄羅斯財政收入的重要性持續提高。近來，烏克蘭明顯加大對俄能源基礎設施的打擊力道，試圖削弱其戰爭資金來源。

俄羅斯天然氣巨頭Gazprom上週亦指控，烏克蘭曾試圖破壞兩條輸氣管線，這些管線每日向土耳其及東歐輸送約1.3億立方公尺天然氣。事實上，普里莫爾斯克港並非首次遭攻擊，早在2025年9月，烏克蘭就曾宣稱擊中該港兩個泊位與一艘油輪，導致裝載作業中斷兩天。

根據美國NASA火災監測系統亦顯示，該儲油區域出現多處火點，且距離約1公里外的另一處油品儲存區也發生火災。網路上流傳的未經證實影片則顯示，現場火光沖天，濃煙綿延數公里。

市場認為，此事件發生之際，荷姆茲海峽航運已因中東衝突嚴重受阻，該水道承載全球約 20%的石油與液化天然氣運輸。倘若俄羅斯石油出口再受干擾，全球能源供應緊張局勢恐進一步惡化。

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