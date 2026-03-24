62歲阿公放棄百萬年薪！退休後改做低薪夜班倉管 原因曝光

日本一名62歲男性放棄高薪，轉而在住家附近的物流倉庫擔任夜班作業員，引發話題。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕多數人退休後選擇留在原公司再雇用，但也有人做出截然不同的決定。日本一名62歲男性在面對月薪約40萬日圓（約新台幣8.22萬元）的再雇用機會時，選擇放棄高薪，轉而在住家附近的物流倉庫擔任夜班作業員，儘管收入減半，卻換來更規律的生活與更高的生活滿意度，在這樣的選擇背後，蘊含著高齡世代特有的「對於工作的重新定義」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名62歲老翁佐藤博（化名）過去任職於東京都內大型企業，退休前曾獲得關係企業提供再雇用機會，條件包含月薪約40萬日圓、年薪約500萬日圓（約新台幣102.8萬元）、每週5天的全職工作，待遇相對優渥。然而，他最終選擇拒絕，轉而從事電商物流中心的揀貨與包裝工作，時薪約1500日圓（約新台幣308元），月收入約24萬日圓（約新台幣4.93萬元），僅為原本的一半。

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對於沒有選擇再雇用的原因，佐藤先生指出，是基於自己在職場角色的改變。他表示：「留下來的同事，多半是在過去部屬變成上司的環境下，負責沒有實質責任的輔助性工作。雖然穩定，但很難從中找到成就感。」因此，他決定離開熟悉體系，選擇從零開始。

此外，通勤時間也是重要考量。他指出，過去單程通勤超過1個半小時，若選擇再雇用，通勤時間只會更長。「人生時間有限，不想再把時間浪費在通勤上。」如今改在住家附近工作，不僅省下通勤時間，也讓生活節奏重新調整。

目前他採夜班制度，從晚間10點工作至隔日早上7點。雖然作息顛倒，但他表示生活反而更規律。下班後可悠閒和妻子享用早餐，並固定每週運動數次，下午與妻子一同外出採買、共進晚餐後再上班，他表示，「下班後的早晨時光」以及「起床後與妻子相處的時間」，都是在職時期所沒有的充實時刻，整體滿意度反而更高。

雖然佐藤先生一開始也擔心，作息與一般人相反，會不會影響和朋友的往來，但只要是週末沒上班，晚上還是可以約出去，時間其實還是能配合，沒有什麼不方便。

從整體數據來看，日本厚生勞動省統計指出，60歲後即便維持正職身分，薪資平均仍下滑約兩成，若轉為非正職更可能減少四成，顯示「退休即降薪」幾乎已成常態。在此背景下，是否持續追求高薪，或轉向生活品質與工作意義，成為許多高齡族群重新思考的課題。

此外，日本內閣府調查也顯示，雖然「為了收入」仍是多數人工作的主要原因，但仍有近四成高齡者將「維持健康」、「發揮能力」或「拓展人際」視為工作價值，顯示退休後的職涯選擇正逐漸多元化。

在退休後薪資普遍下滑的現實下，如何重新定義「工作」的意義，並做出最適合自己的選擇，正成為現代退休族面對的關鍵課題。不受既有框架限制，重新思考對自己而言最有價值的是什麼。或許暫時停下腳步進行這樣的思考，正是打造高滿意度退休生活的關鍵。

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