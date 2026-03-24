美伊停不停火？法人：未來數週最可能進入「低強度衝突」階段

美伊停不停火？散戶霧煞煞，元大投顧看未來數週最可能進入「低強度衝突」階段。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普宣布美國與伊朗過去兩天已就中東敵對局勢的「全面且徹底解決方案」進行「非常良好且具建設性」的對話將停火5天，隨後又聲稱5天內將結束戰事，不過，此舉卻遭伊朗公開否認，市場消息紛亂；元大投顧最新報告認為，未來數週最可能進入「低強度衝突」階段，而非全面停火。

對於此高度矛盾的局勢，投資人看得霧煞煞。元大投顧最新報告判斷出三大可能情境，第一，談判可能存在，但川普誇大進展（最可能情境）。川普所指或為「後台溝通」（back-channel contacts），可能確有接觸伊朗，但在美以持續軍事施壓下，選擇不對外承認，然而，即便談判正在進行，雙方在核心條件上仍存在顯著分歧，短期內難以形成實質協議。

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第二種可能情境則是川普尋求戰爭「退場機制」，並同步安撫市場。在談判尚未明確展開的情況下，釋放「正在對話」的訊號，有助於向伊朗傳遞談判意願，亦可穩定市場預期。特別是在能源設施攻擊風險升溫之際，此類訊號亦對壓抑油價具有即時效果。

第三種可能情境則是「爭取時間以推進後續軍事部署」。目前美軍已持續向中東增派兵力，包含海軍陸戰隊與多艘軍艦，亦傳出進一步增兵評估，在此背景下，釋放談判訊號亦可能具備戰術性掩護效果，以降低對手警戒。

元大投顧認為，最合理的解釋是美國確實正嘗試推動談判，作為川普尋求戰爭退場的路徑，但同時刻意放大談判進展，以穩定市場情緒，然而，考量雙方立場差距仍大，且美國與以色列之間亦存在戰略分歧，元大投顧判斷，未來數週最可能進入「低強度衝突」階段，而非全面停火。

元大投顧提醒，在此狀況下，推估油價雖然不會繼續創高，但高波動、高油價仍將是未來的常態，是以未來幾個月通膨仍將有上升的風險，投資人也不該期待短期內可以回到戰前聯準會降息週期還沒有結束的共識狀態。

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