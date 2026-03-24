日本通膨回落 2022年以來首跌破央行目標

日本2月排除生鮮食品後的消費者物價指數年增1.6％，為2022年3月以來最小漲幅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於公用事業補貼抑制了能源成本，日本主要通膨指標成長放緩幅度超出預期，降至4年來最低，而近期油價飆升可能會在未來幾個月推動通膨回升。

《彭博》報導，日本總務省週二（24日）公佈的數據顯示，2月排除生鮮食品後的消費者物價指數年增1.6％，為2022年3月以來最小漲幅，低於經濟學家先前預測的1.7％，從前（1）月的2％漲幅中放緩。

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排除能源價格以反映潛在通膨強度的通膨指標漲2.5％，仍高於日本央行（BOJ，日銀）的目標。包含所有項目的整體通膨率則降至1.3％，這是2022年3月以來的最低。

能源成本降幅加速至9.1％，其中電力價格領跌；排除生鮮食品後，其他食品價格漲幅從前月的6.2％降至5.7％；服務價格年增1.4％。去年推動物價飆升的米價年增17.1％，在2025年5月創下101.7％的歷史新高後，漲幅有所放緩。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）經濟研究主管齋藤太郎（Taro Saito）表示，經濟放緩最大因素是政府公共部門措施的影響，但由於伊朗衝突，核心CPI在下次公佈的數據可能會回升至2％左右，這顛覆了人們在戰爭爆發前認為核心CPI在一段時間內將保持在2％以下的預期。

儘管報告顯示通膨有所緩和，但消費者已面臨汽油價格飆升的困境，這可能會使持續4年多的生活成本緊縮局面進一步延長。日本嚴重依賴進口能源，使其成為最易受中東緊張局勢升級影響的經濟體之一。週一，油價依然居高不下，比上月底戰爭爆發前的水準高出約50％，油價飆升已將日本汽油價格推至1990年以來的最高。

在這一背景下，日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）上週政策會議後暗示，不排除在4月的下次會議上升息的可能性，並稱需要密切關注物價上漲或下跌的風險。

經濟學家普遍預期，2月物價漲幅將放緩，此前，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）宣佈自1月起恢復為期3個月的公用事業補貼，這些措施的影響反映在週二公佈的數據中。上週，日本政府也恢復了汽油補貼，目標是將油價上限設定在每公升170日圓，在此之前，油價曾飆升至創紀錄的190.8日圓。

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