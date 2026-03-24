中東危機解除？國際油價狂瀉坐大怒神 川普一句話讓市場瞬間跳水

國際油價週一（23日）重挫約 11%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（23日）重挫約 11%，主因美國總統川普（Donald Trump）表示，他將對伊朗發電廠的軍事打擊行動延後5天，並稱解決中東敵對行動的談判，已取得建設性進展。此番言論適逢衝突恐將進一步升級的最後期限前數小時，及時緩解了市場對於這場持續4周之戰爭擴大的恐懼。

布蘭特原油（Brent）期貨下跌 12.25 美元，跌幅 10.9%，收在每桶 99.94 美元。

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美國紐約西德州中級原油期貨（WTI）下跌 10.10 美元，跌幅 10.3%，收在每桶 88.13 美元。

由於布蘭特原油在上週五才創下 2022 年 7 月以來最高收盤價，近期極端走勢已使兩大原油指標的 30 日歷史或實際波動率，雙雙飆升至 2022 年 4 月以來最高點。美國汽油與柴油期貨週一也同步大跌約 10%。

川普週一指出，美伊雙方在過去 24 小時的談判中已達成「重大共識」，並稱有望於近期達成停戰協議。原油期貨早盤一度重挫近 15%，但隨後因伊朗宣稱對以色列及中東多處發動新攻擊，並否認曾與美方進行談判，導致油價跌幅收斂。

此前，伊朗革命衛隊曾威脅，若美方實踐川普「徹底摧毀」伊朗電網的恐嚇，伊方將鎖定以色列電廠及波斯灣地區的美軍基地發動報復。目前的衝突已重創波斯灣能源設施，並使全球約 20% 石油與液化天然氣（LNG）必經的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）實質癱瘓。

儘管荷姆茲海峽航運受阻，週一仍有2艘載有阿聯與科威特液化石油氣（LPG）的油輪駛往印度。分析師估計，中東衝突導致每日石油產能損失達 700 萬至 1000 萬桶。

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