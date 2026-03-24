慘！麻吉大哥累計爆倉335次 從獲利14.3億元到倒虧10.6億元

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成目前累計爆倉次數高達335次。。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場近日劇烈震盪，引發大規模爆倉潮，不少投資人損失慘重。根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成同樣未能倖免，目前他累計爆倉次數已高達335次。

Lookonchain 23日下午在社交平台X發文指出，隨著市場波動加劇，黃立成加密帳戶又再次被強制平倉了，目前他的帳戶只剩下3萬268美元（約新台幣9.6萬元）。

請繼續往下閱讀...

進一步觀察其交易紀錄，目前黃立成已累計遭強制平倉335次，因而被市場戲稱為「爆倉之王」。其資產表現也出現劇烈反轉，從過去一度累積約4484萬美元（約新台幣14.3億元）的獲利，轉為目前約3335萬美元（約新台幣10.6億元）的虧損，落差相當驚人。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示「335次清算，哈哈，到後來這根本就不是交易了，而只是個非常昂貴的嗜好而已。」、「麻吉大哥已經被打成液體狀好多次了，感覺就像在進行行為藝術表演一樣。」、「即使經歷瞭如此巨大的盈虧波動，麻吉大哥的連續爆倉紀錄仍然無人能及。」、「335筆清算交易，在某種程度上，這已經不是交易，而是捐贈了。」、「清算之王哈哈哈哈」、「他難道沒意識到該結束了嗎？人總要懂得何時該離開。」、「讓我保管剩下的3萬塊吧，老兄」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法