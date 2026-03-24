全球還在盯石油、日本卻在搶「這能源」一斷供將撼動產業核心

日媒曝，真正卡企業脖子的能源是氦氣。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東石油危機還未解除，但日本企業最擔心的卻是另一種關鍵能源，被稱為「黃金氣體」的氦氣，憂心恐出現短缺。日媒指出，隨著伊朗戰事延燒，影響早已不只限於原油，被日本產業界稱為「黃金氣體的氦氣也出現短缺，不僅半導體與光纖無法生產，甚至連汽車製造都可能受到影響。

日北專家大原直言，日本的半導體製造到醫療設備，氦氣供應鏈正開始出現鬆動跡象，倘若供應出現斷裂，日本引以為傲的產業優勢恐將面臨「有技術卻無法生產」的困境。對此，國際能源總署（IEA）秘書長也警告，當前中東局勢未明，恐同時引發「石油衝擊與天然氣供應崩潰」。

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這場危機的導火線，是伊朗對卡達天然氣基地的飛彈攻擊。該地為全球最大LNG生產據點之一，年產量達1280萬噸，而氦氣是天然氣提煉過程中的副產品，卡達約供應全球約3分之1的氦氣。這意味著，天然氣與氦氣供應同時遭到重創。

據報導，在日常生活中，氦氣在高科技與醫療領域扮演關鍵角色，例如用於MRI（核磁共振）設備冷卻，以及磁浮列車與各類精密設備。現今，日本醫療體系已開始出現不安聲音，因為MRI設備為了產生強大磁場，必須依賴氦氣冷卻，如果供應缺乏，將無法運作。

專家指出，氦氣的用途遠超一般認知，不只是汽球所用，在半導體製造領域是不可或缺的材料，被稱為「產業之米」的。由於氦氣沸點低至攝氏零下269度，是所有元素中最低，極適合作為冷卻介質；同時又幾乎不與其他物質產生化學反應，能提供高度潔淨環境，因此在精密製造與尖端科技領域被廣泛使用，甚至被業界稱為「黃金氣體」。

名古屋工業大學教授大原繁男指出，氦氣極為稀有，過去甚至被形容為「一滴液態氦等於一滴血」。他長期研究利用氦氣實現零電阻的超導技術，並強調MRI與磁浮列車所需的超導磁體，皆仰賴液態氦在極低溫（約零下269度）下運作，才能產生穩定且強大的磁場。

他也指出，由於氦氣不參與化學反應，因此具備回收再利用的潛力，但其在地球上的稀缺程度幾乎可與黃金或白金相比。未來一旦供應吃緊，價格上漲幾乎無可避免。

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